VIDEO Brat Pivac će se nagoditi s EPPO-om? Priča se o najvećoj kazni, čak preko milijun eura!

EPPO je za subvencijsku prevaru optužio Miljenka Pivca, jednog od dvojice braće Pivac, i još osmero ljudi iz Mesne industrije Vajda.

Vajda je jedna od najvećih tvrtki u konzorciju braće Pivac. Uz Miljenka Pivca, koji je donedavno bio suvlasnik cijelog konzorcija, optuženi su i sada bivši predsjednik Nadzornoga odbora Igor Miljak kao i bivši predsjednici Uprave Vajde Alen Kajmović i Vilim Simon. Ostali su ili voditelji u tvrtki ili ljudi zaduženi za kontrolu trošenja novca kojeg je Vajda dobila preko EU fondova za poboljšanje životnih uvjeta za svinje na farmama.

Danima se po pravosudnim krugovima priča da će ih šestero priznati i nagoditi se, a kako 24sata doznaje već su uplatili iznos kojeg su zamračili. Što se tiče kazni, 24sata neslužbeno doznaju da će sve biti ili rad za opće dobro ili uvjetne, uz ogromne sporedne novčane kazne. Konkretno, barata se s cifrom od preko milijun eura samo za Miljenka Pivca!