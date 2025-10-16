Obavijesti

News

Komentari 0
MULJANJE S EU NOVCEM

VIDEO Brat Pivac će se nagoditi s EPPO-om? Priča se o najvećoj kazni, čak preko milijun eura!

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Brat Pivac će se nagoditi s EPPO-om? Priča se o najvećoj kazni, čak preko milijun eura!
2

Danima se po pravosudnim krugovima priča da će ih šestero priznati i nagoditi se, a kako 24sata doznaje već su uplatili iznos kojeg su zamračili

EPPO je za subvencijsku prevaru optužio Miljenka Pivca, jednog od dvojice braće Pivac, i još osmero ljudi iz Mesne industrije Vajda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Miljenko Pivac i Igor Miljak 00:37
Miljenko Pivac i Igor Miljak | Video: Laura Šiprak/24sata

Vajda je jedna od najvećih tvrtki u konzorciju braće Pivac. Uz Miljenka Pivca, koji je donedavno bio suvlasnik cijelog konzorcija, optuženi su i sada bivši predsjednik Nadzornoga odbora Igor Miljak kao i bivši predsjednici Uprave Vajde Alen Kajmović i Vilim Simon. Ostali su ili voditelji u tvrtki ili ljudi zaduženi za kontrolu trošenja novca kojeg je Vajda dobila preko EU fondova za poboljšanje životnih uvjeta za svinje na farmama. 

AKCIJA EPPO-A Muljanje s EU novcem: Pivac i troje suradnika izašli iz zatvora
Muljanje s EU novcem: Pivac i troje suradnika izašli iz zatvora

Danima se po pravosudnim krugovima priča da će ih šestero priznati i nagoditi se, a kako 24sata doznaje već su uplatili iznos kojeg su zamračili.  Što se tiče kazni, 24sata neslužbeno doznaju da će sve biti ili rad za opće dobro ili uvjetne, uz ogromne sporedne novčane kazne. Konkretno, barata se s cifrom od preko milijun eura samo za Miljenka Pivca!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
TEŠKA INTERVENCIJA

UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci

Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice
FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije
POGLEDAJTE KAKO IH PRIVODE

FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025