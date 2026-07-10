VIDEO Britanka stopirala kod Mostara, vozač je uhvatio za grudi: 'Trebalo mi je hrabrosti'

Britanska turistkinja i aktivistica Alice Chapman, poznata po sudjelovanju u flotili za Gazu, tvrdi da je tijekom putovanja Bosnom i Hercegovinom doživjela seksualno uznemiravanje dok je autostopirala u okolici Mostara, piše portal Crna hronika.

Kako navode, Chapman je na društvenim mrežama objavila da ju je stariji muškarac primio u automobil, a potom počeo neprimjereno dodirivati po grudima. Uspjela je izaći iz vozila te mu poručila da to ne smije raditi, dok joj je on, prema njezinim tvrdnjama, odgovorio da je vožnja opravdanje za njegovo ponašanje.

Foto: Instagram

Snimku incidenta objavila je na Instagramu, a prema pisanju portala Crna hronika, u prva tri sata pregledana je više od 2,5 milijuna puta prije nego što je uklonjena s platforme. Nakon toga Chapman je objavila fotografije i detaljno opisala što se dogodilo.

- Iskreno, bilo me više strah objaviti video na internetu nego doživjeti sam napad. Kada je video tako brzo obrisan, imala sam osjećaj kao da mi je oduzet dio dostojanstva. Trebalo mi je mnogo hrabrosti da ga objavim, a onda je jednostavno nestao - izjavila je Chapman.

Istaknula je da je snimku objavila kako bi ukazala na problem mizoginije i nasilja nad ženama.

- Jedan od najvećih problema u pokušaju da se objasni mizogino nasilje onima koji ga negiraju jest to što vrlo često postoji malo ili nimalo dokaza. Ja sam imala čvrst, nepobitan dokaz, što je rijetkost, i mislim da je upravo to mnoge šokiralo. Htjela sam da ih šokira, jer sam željela da shvate da je nasilje muškaraca nad ženama stvarno - rekla je.

Foto: instagram

Dodala je da je svjesna rizika koje nosi autostopiranje, ali smatra da problem nije u načinu putovanja.

- Ja sam žrtva, što znači da ništa nije objavljeno bez mog pristanka. Uz video sam napisala veoma opširan i argumentiran tekst u kojem sam pozvala muškarce da podrže žene, govorila o pravima žena, podizala svijest o mizoginiji i pokušala ohrabriti druge žene da krenu u vlastite avanture i žive promjene koje žele vidjeti u svijetu - zaključila je Chapman, prenosi Crna hronika.