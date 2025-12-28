VIDEO Buknuo požar kod Zadra: 'Na terenu smo, gori trava...'

U nedjelju kasno popodne buknuo je požar na Zadarskom prostoru, doznaju 24sata. Kako je potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić požar je buknuo između Poljica i Vrsi.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:18 Požar kod Zadra | Video: čitatelj/24sata

- Imamo požar otvorenog prostora, intervencija je u tijeku - rekao nam je Rudić.

Na terenu su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrsi.

- Naši dečki su na terenu, gori trava i nisko raslinje - rekao nam je zapovjednik Luka Predovan.

Čitatelj nam je rekao kako je požar zapazio na putu za Nin.

- Vidio sam nekoliko manjih požara - rekao je kratko.