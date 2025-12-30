Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasna vozila i deset vatrogasaca
JEDNA OSOBA OZLIJEĐENA
VIDEO Buktinja kod Osijeka: Izgorjela je obiteljska kuća, vatrogasci spriječili katastrofu
Jedna je žena lakše ozlijeđena u požaru koji je izbio na obiteljskoj kući u Dardi kod Osijeka u ponedjeljak oko 19.30 sati. Vatrogasci DVD-a Darda stigli su na mjesto požara za desetak minuta, a požar su stavili pod kontrolu oko 22 sata. Oko ponoći potpuno su ugasili i osigurali opožareno područje, priopćili su nam iz DVD-a Darda.
U potpunosti su izgorjele tri prostorije kuće, dok je krov minimalno oštećen. Vatrogasci su spriječili prelazak vatre na drugi objekt koji je ostao neoštećen.
