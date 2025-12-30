Obavijesti

News

Komentari 0
JEDNA OSOBA OZLIJEĐENA

VIDEO Buktinja kod Osijeka: Izgorjela je obiteljska kuća, vatrogasci spriječili katastrofu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: DVD darda

Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasna vozila i deset vatrogasaca

Jedna je žena lakše ozlijeđena u požaru koji je izbio na obiteljskoj kući u Dardi kod Osijeka u ponedjeljak oko 19.30 sati. Vatrogasci DVD-a Darda stigli su na mjesto požara za desetak minuta, a požar su stavili pod kontrolu oko 22 sata. Oko ponoći potpuno su ugasili i osigurali opožareno područje, priopćili su nam iz DVD-a Darda.

ISTRAŽUJE SE VIDEO Gorjela obiteljska kuća kod Osijeka, stigli vatrogasci
VIDEO Gorjela obiteljska kuća kod Osijeka, stigli vatrogasci

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u Dardi 02:04
Požar u Dardi | Video: čitatelj/24sata

Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasna vozila i deset vatrogasaca.

U potpunosti su izgorjele tri prostorije kuće, dok je krov minimalno oštećen. Vatrogasci su spriječili prelazak vatre na drugi objekt koji je ostao neoštećen.

