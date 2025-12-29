Požar je lokaliziran, a trenutno su u tijeku dogašivanje i izdimljavanje objekta. rekao je Ivica Novak, zapovjednik DVD-a Darda
VIDEO Gorjela obiteljska kuća kod Osijeka, stigli vatrogasci
Buknuo je požar obiteljske kući u Dardi, a kako neslužbeno doznaje Baranja info, jedan čovjek je zatražio liječničku pomoć. Vatrogasci DVD-a Darda, dojavu su zaprimili u ponedjeljak oko 19.30 sati, te su na mjesto događaja odmah upućena dva navalna vozila s deset vatrogasaca.
- Brzom i koordiniranom intervencijom spriječeno je širenje požara na krov i druge prostorije, požar je lokaliziran, a trenutno su u tijeku dogašivanje i izdimljavanje objekta - rekao je Ivica Novak, zapovjednik DVD-a Darda za Baranja info.
Više informacija bit će poznato nakon očevida.
