KOLODVOR VELIKA

BUKTINJA U SLAVONIJI Planuo putnički vlak na kolodvoru!

Piše Iva Tomas,
Foto: Čitatelj 24sata

Do požara je došlo u ponedjeljak oko 9 sati, a policija provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti događaja

Putnički vlak po dolasku na kolodvor Velika počeo se dimiti, ali strojovođa i kondukter brzo su reagirali. Sve putnike su izveli van na vrijeme, a osoblje je požar gasilo vatrogasnim aparatom. Ubrzo su stigli i vatrogasci koji su ugasili požar - priča nam čitatelj koji se zatekao na mjestu nesreće u Velikoj kod Požege.

Do požara je došlo u ponedjeljak oko 9 sati, a policija provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti događaja. Nakon očevida bit će poznato više informacija, rekli su nam iz PU požeško-slavonske.

