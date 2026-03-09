BUKTINJA U SLAVONIJI Planuo putnički vlak na kolodvoru!

Putnički vlak po dolasku na kolodvor Velika počeo se dimiti, ali strojovođa i kondukter brzo su reagirali. Sve putnike su izveli van na vrijeme, a osoblje je požar gasilo vatrogasnim aparatom. Ubrzo su stigli i vatrogasci koji su ugasili požar - priča nam čitatelj koji se zatekao na mjestu nesreće u Velikoj kod Požege.

Pokretanje videa... 01:21 Požar u vlaku | Video: čitatelj/24sata

Do požara je došlo u ponedjeljak oko 9 sati, a policija provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti događaja. Nakon očevida bit će poznato više informacija, rekli su nam iz PU požeško-slavonske.