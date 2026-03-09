UŽAS U OZLJU Ometao je Hitnu dok su oživljavali Uzbekistanca: Muškarac umro, uhitili Hrvata!

Hitna pomoć u Ozlju pokušala je reanimirati Uzbekistanca (44) u nedjelju, 8. ožujka oko 21.40 sati, a tijekom pokušaja reanimacije ometao ih je 32-godišnji Hrvat. Djelatnici Hitne sve su prijavili policiji. Reanimacija nije uspjela te je 44-godišnjak preminuo.

Policija je uhitila Hrvata zbog sumnje da je počinio ubojstvo, piše PU karlovačka.

- Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je da reanimacija nije uspjela te da je 44-godišnji državljanin Uzbekistana preminuo, a 32-godišnji hrvatski državljanin je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubojstva - stoji u priopćenju.

Na mjestu događaja proveli su očevid kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu. Slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje, kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.