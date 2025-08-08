Obavijesti

POŽAR JE BRZO UGAŠEN

VIDEO Buktinja na brzoj cesti Solin-Klis: Auto potpuno izgorio
Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

Na brzoj cesti Solin-Klis oko 10:50 u petak izbio je požar. Zapalio se jedan osobni automobil, a prema prvim informacijama ozlijeđenih nema i nastala je samo materijalna šteta, potvrdila nam je splitsko-dalmatinska policija. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar automobila na cesti Solin - Klis 00:16
Požar automobila na cesti Solin - Klis | Video: 24sata Video

Vatrogasci su brzo izašli na teren, a cesta je za promet bila zatvorena oko pet minuta. Požar su ugasili samo 15 minuta nakon zapaljenja.

- Više nisu ugroženi niti ljudi niti imovina, promet teče normalno, dodaju iz policije.

Policija je sada na terenu i slijedi očevid, nakon čega će imati više informacija.

