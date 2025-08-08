Obavijesti

MLADIĆ NAPRAVIO KAOS U POŽEGI

Vozio unazad, udario parkirani auto pa pobjegao. Policiji je predao krivotvorenu vozačku

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU primorsko-goranska

Policija će podnijeti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu

U prometnoj nesreći u Požegi u četvrtak oko 14:50 nastala je materijalna šteta. Mladić (24) vozio je unazad i lijevom bočnom stranom auta udario u zadnji lijevi bočni dio drugog auta, čiji je vlasnik muškarac (52), piše požeško-slavonska policija.

Nakon sudara, mladić je pobjegao i nije ostavio podatke o sebi ili vozilu, no policija ga je brzo pronašla. Protiv njega slijedi prekršajni nalog. Osim toga, kako su utvrdili, policiji je predao krivotvorenu vozačku dozvolu.

Policija će podnijeti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

