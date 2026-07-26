VIDEO Buktinja u Buzinu: 'Auto je počeo gorjeti na semaforu, putnici su brzo izišli...'

U nedjelju oko 21.20 sati u Buzinu izbio je požar osobnog automobila marke Volvo. Vatrogasci su izišli na teren, a vlasnik je upozorio na plinsku instalaciju auta. Požar su ubrzo ugasili, a izgorjela je prednja strana auta, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Zapalio se automobil u Buzinu | Video: Čitatelj 24sata

- Auto je počeo gorjeti kod semafora, vozač i putnici su brzo izašli i sklonili se na sigurno. Vatrogasci su požar brzo stavili pod kontrolu - kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja.

Vatrogasci su provjerili plinsku instalaciju, odspojili akumulator te zatvorili plin.