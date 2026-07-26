Obavijesti

News

Komentari 1
UGASILI SU POŽAR

VIDEO Buktinja u Buzinu: 'Auto je počeo gorjeti na semaforu, putnici su brzo izišli...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Buktinja u Buzinu: 'Auto je počeo gorjeti na semaforu, putnici su brzo izišli...'
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vatrogasci su požar brzo stavili pod kontrolu - kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja. Provjerili su plinsku instalaciju, odspojili akumulator te zatvorili plin

U nedjelju oko 21.20 sati u Buzinu izbio je požar osobnog automobila marke Volvo. Vatrogasci su izišli na teren, a vlasnik je upozorio na plinsku instalaciju auta. Požar su ubrzo ugasili, a izgorjela je prednja strana auta, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba.

PLANINARI IZ BIH Zašto su planinari poginuli u Rusiji: 'Prvo je sunčano, a za dva sata vjetar, munje, mećava'
Zašto su planinari poginuli u Rusiji: 'Prvo je sunčano, a za dva sata vjetar, munje, mećava'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zapalio se automobil u Buzinu VIDEO
Zapalio se automobil u Buzinu | Video: Čitatelj 24sata

- Auto je počeo gorjeti kod semafora, vozač i putnici su brzo izašli i sklonili se na sigurno. Vatrogasci su požar brzo stavili pod kontrolu - kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja.

Vatrogasci su provjerili plinsku instalaciju, odspojili akumulator te zatvorili plin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica
STRAŠNA TRAGEDIJA

FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica

Sve žrtve bile su iz Zenice, a jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić
DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić
UŽAS NA CESTI

DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić

U isto vrijeme, iza prvog motocikla kretao se i drugi motocikl, austrijske registracijske oznake, kojeg je vozio mladić (27) austrijski državljanin, a koji je također udario u drugi automobil, nakon čega je pao na meki teren
VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'
STRUČNJACI UPOZORAVAJU

VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'

Iz Instituta Plavi svijet stiže ozbiljno upozorenje. Napominju kako je riječ o strogo zaštićenoj vrsti te da zakon jasno definira svako uznemiravanje kao kažnjivo djelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026