Vatrogasci su požar brzo stavili pod kontrolu - kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja. Provjerili su plinsku instalaciju, odspojili akumulator te zatvorili plin
UGASILI SU POŽAR
VIDEO Buktinja u Buzinu: 'Auto je počeo gorjeti na semaforu, putnici su brzo izišli...'
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U nedjelju oko 21.20 sati u Buzinu izbio je požar osobnog automobila marke Volvo. Vatrogasci su izišli na teren, a vlasnik je upozorio na plinsku instalaciju auta. Požar su ubrzo ugasili, a izgorjela je prednja strana auta, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba.
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- Auto je počeo gorjeti kod semafora, vozač i putnici su brzo izašli i sklonili se na sigurno. Vatrogasci su požar brzo stavili pod kontrolu - kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu događaja.
Vatrogasci su provjerili plinsku instalaciju, odspojili akumulator te zatvorili plin.
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