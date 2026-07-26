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PLANINARI IZ BIH

Zašto su planinari poginuli u Rusiji: Prvo je sunčano, a za dva sata munje, vjetar i mećava

Piše 24sata,
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Zašto su planinari poginuli u Rusiji: Prvo je sunčano, a za dva sata munje, vjetar i mećava
Foto: Anton Vaganov
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Prema dostupnim informacijama, alpinisti su došli dosta blizu vrha. Popeli su se na 5100 metara i tada su se naglo pogoršali vremenski uvjeti

Pet od sedam alpinista ekspedicije iz BiH poginulo je kada su se penjali na najviši europski vrh na planini Elbrus na jugu Rusije. Elbrus se nalazi u Rusiji, na Kavkazu. Visok je 5642 metra. Na listi je "sedam vrhova" - najviših planina na svakom kontinentu.

Prema dostupnim informacijama, alpinisti su došli dosta blizu vrha. Popeli su se na 5100 metara i tada su se naglo pogoršali vremenski uvjeti.

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Planinar i putopisac Damir Šantek koji se prije šest godina i sam popeo na njezin vrh, objasnio je za Novu TV kakvi svirepi vremenski uvjeti vladaju tamo.

 - Na takvim su visinama vremenske prilike često vrlo nepovoljne, neugodne i promjene dolaze značajne. Dakle, sad imate recimo lijepo, sunčano vrijeme, za dva sata imate teško nevrijeme gdje imate gromove, munje, nevrijeme, gdje puše snažan vjetar, nosi vam led i snijeg u lice, ne vidite dva metra ispred sebe i lako se na takvim mjestima izgubiti - rekao je Šantek.

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 - Je li ta ekipa sa sobom imala vodiča ili su sami išli, tehnički to nije zahtjevno. Nemate sad tu nikakvih penjanja, nikakvih specijalnih priča, to je jedan kontinuirani više-manje uspon, ali je dugačak i traje. Onako, ne možete stati, ako stanete, postaje jako hladno i vrijeme je da se vratite - objasnio je penjanje koje zna trajati i do 12 sati.

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