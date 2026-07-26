Zašto su planinari poginuli u Rusiji: Prvo je sunčano, a za dva sata munje, vjetar i mećava

Pet od sedam alpinista ekspedicije iz BiH poginulo je kada su se penjali na najviši europski vrh na planini Elbrus na jugu Rusije. Elbrus se nalazi u Rusiji, na Kavkazu. Visok je 5642 metra. Na listi je "sedam vrhova" - najviših planina na svakom kontinentu.

Prema dostupnim informacijama, alpinisti su došli dosta blizu vrha. Popeli su se na 5100 metara i tada su se naglo pogoršali vremenski uvjeti.

Planinar i putopisac Damir Šantek koji se prije šest godina i sam popeo na njezin vrh, objasnio je za Novu TV kakvi svirepi vremenski uvjeti vladaju tamo.

- Na takvim su visinama vremenske prilike često vrlo nepovoljne, neugodne i promjene dolaze značajne. Dakle, sad imate recimo lijepo, sunčano vrijeme, za dva sata imate teško nevrijeme gdje imate gromove, munje, nevrijeme, gdje puše snažan vjetar, nosi vam led i snijeg u lice, ne vidite dva metra ispred sebe i lako se na takvim mjestima izgubiti - rekao je Šantek.

- Je li ta ekipa sa sobom imala vodiča ili su sami išli, tehnički to nije zahtjevno. Nemate sad tu nikakvih penjanja, nikakvih specijalnih priča, to je jedan kontinuirani više-manje uspon, ali je dugačak i traje. Onako, ne možete stati, ako stanete, postaje jako hladno i vrijeme je da se vratite - objasnio je penjanje koje zna trajati i do 12 sati.