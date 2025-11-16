VIDEO Buktinja u Sloveniji: Gori mlin star 120 godina, satima se bore s požarom. Planuo i dućan

U samom središtu Beltinaca u nedjelju ujutro izbio je velik požar koji je najprije zahvatio napuštenu zgradu starog mlina, a potom se proširio i na susjedni objekt u kojem se nalazi poljoprivredna prodavaonica Kmetijsko-gozdarske zadruge Sloga. Na terenu je interveniralo oko 50 vatrogasaca iz svih postrojbi Gasilske zveze Beltinci te pripadnici murskosoboških vatrogasnih jedinica.

Prema riječima župana Beltinaca Marka Viraga, vatrogasci su u početnoj fazi požara poduzeli sve kako bi spriječili širenje vatre, no zbog povezanosti objekata i nedostatka pregradnih zidova, plamen je ubrzo zahvatio i skladišni dio poljoprivredno-tehničkog centra Sloga.

- Na starom mlinu požar je pod kontrolom, ali gori trgovina. Šteta će biti velika, vjerojatno u stotinama tisuća eura, a obje će zgrade najvjerojatnije morati biti srušene - rekao je Virag, piše 24ur.

Požar je izbio nešto nakon 8 sati ujutro, a prema prvim informacijama policije i županijskih službi, ozlijeđenih nema. Ipak, nadležne službe pozvale su stanovnike da se ne zadržavaju na otvorenom i da drže prozore zatvorenima zbog gustog dima i mogućeg prisustva opasnih tvari. U prostorima prodavaonice nalazila su se fitofarmaceutska sredstva i druge kemikalije, čije izgaranje može biti opasno za zdravlje. Dodatnu prijetnju stvarale su i plinske boce smještene uz objekt.

Foto: BORUT ZIVULOVIC

Panonska cesta, jedna od glavnih prometnica kroz Beltince, u potpunosti je zatvorena zbog intervencije, a promet se preusmjerava na okolne pravce. Policija apelira na vozače i mještane da poštuju upute službi na terenu.

Stari mlin, star oko 120 godina i poznat kao prvi mlin u Beltincima, osim materijalne imao je i značajnu sentimentalnu vrijednost za lokalnu zajednicu. Točnu procjenu štete i uzrok požara utvrdit će nadležne službe nakon što se požarište u potpunosti osigura, piše Delo.