VIDEO Butković obišao radove: 'Rekonstrukcijom će se riješiti problem gužvi na ulazu u Pulu'

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u petak je prilikom obilaska radova na rekonstrukciji postojeće državne ceste Veli Vrh-Pula istaknuo da je riječ o jednom od većih cestovnih infrastrukturnih projekata, kao i jednom od glavnih ulaza u grad, čija je vrijednost oko 18 milijuna eura.

- Pogledali smo radove koji su dinamični s obzirom na intenzitet prometa i razdoblje kišnog vremena. Radovi idu dobro i predviđeni rok je do kraja ove godine kako bi se taj dio dionice završio. Preostaje još jedan dio koji ide prema građevinskoj dozvoli, nakon čega će Hrvatske ceste sukladno proceduri krenuti u javnu nabavu kako bi se u cijelosti do godine završio i taj nastavak - kazao je Butković.

Na pitanje hoće li se tim zahvatom konačno riješiti dugogodišnji problem gužvi na ulazu u Pulu tijekom turističke sezone, ministar je odgovorio potvrdno. - Hoće sigurno. Dok se ovo radi, vidite ovdje je dnevni promet, u ljetu ide i više od 35.000 vozila, to je strahoviti broj automobila i naravno dok radovi traju, malo je to sada otežano. Jednog dana kad se završi, a vidimo kraj, sigurno da će to biti puno protočnije i bolje - naglasio je Butković, koji je potom obišao radove rekonstrukcije državne ceste Tar-Bašarinka na Poreštini.

Podsjetivši kako se u Istri provode veliki cestovni i drugi prometni projekti, ministar Butković je istaknuo kako je najvažniji projekt završetak Istarskog ipsilona. On, kako je rekao "ide svome kraju i trebao bi do kraja ove godine biti gotov zajedno sa čvorom Matulji, Limskom dragom i Mirnom te s dva vijadukta na istarskoj strani", čime će Istarski ipsilon biti u cijelosti završen. Govoreći o nadogradnji na tzv. istarski X dodao je kako je to situacija s kojom se ide prema Europskoj komisiji, kako se dokumentacijski već daleko doguralo te da se čeka odobrenje Europske komisije.

Spomenuo je i ulaganja u željezničku infrastrukturu poput projekta obnove željezničke infrastrukture oko Svetog Petra te pomorske projekte poput rekonstrukcije i dogradnje pulskog lukobrana, jednog vrlo važnog projekta koji se financira od strane Instrumenta za povezivanje Europe, takozvanog CEF-a, i nacionalnih sredstava, s oko 20 milijuna eura.

- Radovi idu dobro i trebali bi za nešto više od godinu dana biti gotovi. Prometna infrastruktura, kao bitan segment razvoja hrvatskog gospodarstva, je nezaobilazna, poglavito ovdje u ovoj županiji koja puno doprinosi, kad govorimo općenito, rastu hrvatskog gospodarstva i turizma - poručio je Oleg Butković dodavši kako je, bez obzira na političke opcije, nužno pratiti potrebe Istre i cijele Hrvatske, naglasivši da je Hrvatska turistička zemlja koja uvelike ovisi o kvalitetnoj prometnoj infrastrukturi.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir zahvalio je izvođačima radova, istaknuvši kako je riječ o zahtjevnoj dionici na kojoj je bilo potrebno obaviti brojna izmještanja instalacija. Naglasio je da Hrvatske ceste u Istri godišnje ulažu između 20 i 40 milijuna eura, ovisno o spremnosti pojedinih projekata, te da se kontinuirano radi na pripremi i realizaciji novih zahvata.

Istarski župan Boris Miletić izrazio je zadovoljstvo realizacijom projekata te istaknuo kako je iznimno važno da se taj vrlo bitan ulaz u grad pretvori iz dvotračne u četverotračnu prometnicu.