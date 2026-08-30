Marijan i Lucia uzgajaju čančare, afričke pardalise, radijate... Sve je počelo kad su se vjenčali
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VIDEO Carstvo kornjača u Istri! 'Lucia je u miraz donijela dvije, a sada ih zajedno imamo 80'
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Dobro znana uzrečica "spor kao kornjača" ne vrijedi u vrtu Puljanina Marijana Kanižaja i supruge, Čehinje Lucije, jer goleme kornjače doslovce su "projurile" pored naše ekipe čim su im supružnici donijeli kriške slasne crvene lubenice koje obožavaju.
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