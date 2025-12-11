Obavijesti

VIDEO Četvero 'palo' s drogom u Istri: Evo što su im sve pronašli. 'Speed' su proizvodili u Austriji
Četvero osumnjičenih je uhićeno te su jutros, uz kaznenu prijavu, privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske

Pulska policija, u suradnji s Odjelom kriminaliteta droga PU istarske, austrijskom policijom te uz koordinaciju Općinskog državnog odvjetništva u Puli, dovršila je opsežno kriminalističko istraživanje nad četvero mladih osoba zbog sumnje na proizvodnju i preprodaju droge.

Sumnja se da su 30-godišnjak, 27-godišnjak, 26-godišnjak i 26-godišnjakinja sudjelovali u neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama, dok je 26-godišnjak dodatno osumnjičen za omogućavanje trošenja droga.

Istraživanjem je utvrđeno da su 26-godišnjak i 30-godišnjak tijekom godinu dana, od listopada 2024. do listopada 2025., u Austriji proizveli oko 5,2 kilograma amfetamina. Drogu je potom u više navrata prodavao 27-godišnjak, a novac od preprodaje, u iznosu od više tisuća eura, uplaćivan je na račun 26-godišnjakinje.

Policija je 10. prosinca, temeljem sudskog naloga, pretražila stanove i vozila osumnjičenih na području Medulina. Tom prilikom pronađeno je 3.250,2 grama amfetamina, 3.645,5 grama marihuane, više tisuća eura, kao i oprema za proizvodnju i pakiranje droge: digitalne vage, uređaji za vakumiranje, tekućine karakteristične za izradu amfetamina, maska s filterima, rukavice i drugi pribor.

Pronađen je i revolver Magnum cal. 357 te bilježnica s evidencijom dugovanja. Svi predmeti su oduzeti, a droga će biti poslana na vještačenje u Centar „Ivan Vučetić“.

Tijekom istrage utvrđeno je i da je 26-godišnjak u više navrata od lipnja do prosinca 2025. godine davao marihuanu maloljetnici, zbog čega mu se stavlja na teret i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga.

Četvero osumnjičenih je uhićeno te su jutros, uz kaznenu prijavu, privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

