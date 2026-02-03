VIDEO Cirkus! Zastupnici puštali glazbu u Saboru, Paus izvadio mobitel i pustio jednu pjesmu

Izjava zastupnika Damira Bakića kako nije istina da je Zagreb zabranio doček brončanih rukometaša i nastup Marka Perkovića Thompsona, te kako je „najlicemjernije od svega“ to što na dočeku nije bilo fašističkih pozdrava i veličanja NDH, izazvala je u utorak žestoke polemike između HDZ-a i Možemo.

- Nije istina da smo zabranili doček, upravo suprotno, mi smo ga organizirali u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom. Vlada, HDZ i rukometaši su ga sabotirali i na koncu odbili - rekao je zastupnik u slobodnom govoru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:41 9. sjednica Hrvatskoga sabora, 11. saziv | Video: Internet TV Hrvatskoga sabora

U gotovo jednosatnoj razmjeni replika, između, mahom HDZ-ovih i zastupnika Možemo, nisu se birale riječi, u sabornici su se navodno puštale i Thompsonove pjesme s mobitela.

- Ponovno, gospodine Radin, puštaju glazbu i vi to dozvoljavate, potpuno degradirajući ovaj dom u kojem mi pošteno radimo. Ovo je zaista dno - istakla je zastupnica Draženka Polović.

- Pet minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku - poručio je Furio Radin koji je presjedao Saborom.

Za govornicu je zatim stigao i Dalibor Paus.

- Teško je nakon ove rasprave sada prebaciti se u neku drugu temu. Ali, s obzirom da je ovdje netko zaista cijelo vrijeme puštao nekorektno glazbu, ja bih zaključio ovu raspravu jednim glazbenim brojem - izjavio je Paus te zatim izvadio mobitel i pustio pjesmu "Od Barbana do Vodnjana" koju izvode Gustafi.