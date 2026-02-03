Obavijesti

SVE ZBOG DOČEKA

VIDEO Cirkus! Zastupnici puštali glazbu u Saboru, Paus izvadio mobitel i pustio jednu pjesmu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatski sabor

U gotovo jednosatnoj razmjeni replika, između, mahom HDZ-ovih i zastupnika Možemo, nisu se birale riječi, u sabornici su se navodno puštale i Thompsonove pjesme s mobitela.

Admiral

Izjava zastupnika Damira Bakića kako nije istina da je Zagreb zabranio doček brončanih rukometaša i nastup Marka Perkovića Thompsona, te kako je „najlicemjernije od svega“ to što na dočeku nije bilo fašističkih pozdrava i veličanja NDH, izazvala je u utorak žestoke polemike između HDZ-a i Možemo.

 - Nije istina da smo zabranili doček, upravo suprotno, mi smo ga organizirali u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom. Vlada, HDZ i rukometaši su ga sabotirali i na koncu odbili -  rekao je zastupnik u slobodnom govoru.

9. sjednica Hrvatskoga sabora, 11. saziv 00:41
9. sjednica Hrvatskoga sabora, 11. saziv | Video: Internet TV Hrvatskoga sabora

- Ponovno, gospodine Radin, puštaju glazbu i vi to dozvoljavate, potpuno degradirajući ovaj dom u kojem mi pošteno radimo. Ovo je zaista dno -  istakla je zastupnica Draženka Polović.

DOČEK RUKOMETAŠA Kakav obračun u Saboru. Ćipe: 'Donijet ćemo Lex Senf.' Kekin: 'Nećete dobiti vlast u Zagrebu'
- Pet minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku - poručio je Furio Radin koji je presjedao Saborom.

Za govornicu je zatim stigao i Dalibor Paus

- Teško je nakon ove rasprave sada prebaciti se u neku drugu temu. Ali, s obzirom da je ovdje netko zaista cijelo vrijeme puštao nekorektno glazbu, ja bih zaključio ovu raspravu jednim glazbenim brojem - izjavio je Paus te zatim izvadio mobitel i pustio pjesmu "Od Barbana do Vodnjana" koju izvode Gustafi.

