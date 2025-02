VIDEO Dabrin odvjetnik: Realno je za očekivati da izađe na slobodu do kraja idućeg tjedna

Josipu Dabri određen je istražni zatvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, odlučio je tako sudac istrage na Županijskom sudu u Osijeku.

- Idemo dalje, mi ćemo se boriti. Mislim da to ne bi trebalo biti dugo. Po sili zakona on bi trebao biti vani čim se ispita zadnji svjedok. Mi očekujemo da to bude žurno - rekao je Šime Matak, jedan od Dabrinih odvjetnika.

Tek će ocijeniti hoće li uložiti žalbu, što mogu učiniti u roku od tri dana otkad zaprime rješenje.

- Očekujem da svjedoci budu ispitani prije nego naša eventualna žalba bude riješena i on bude pušten na slobodu - rekao je Matak.

U ovom slučaju potrebno je ispitati šestero svjedoka. Dvoje su su bliski srodnici osumnjičenog Dabre, po njegovim tvrdnjama supruga i sin, a ostali prema neslužbenim informacijama četvero njegovih prijatelja. Sudac istrage smatra kako bliski srodnici nemaju pravo blagodati nesvjedočenja za kaznena djela iz kaznenopravne zaštite djece i u tom dijelu ne mogu uskratiti svoje svjedočenje, rkao je glasnogovornik suda Davor Mitrović. Dabrin odvjetnik Matak je iznio svoja očekivanja kad bi Dabro mogao ponovno na slobodu.

- Mislim da je razumno očekivati krajem idućeg tjedna - rekao je odvjetnik za 24sata.

Nije mogao otkriti je li se Dabro pred sucem istrage aktivno branio. Matak je napomenuo kako je opći konsenzus u stručnoj javnosti da je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke pravno besmisleno nakon što svi u javnosti, pa i sam Dabro, već mjesec i pol dana znaju da se provode izvidi.

- Zapravo, on je imao dovoljno vremena, ako je to htio, utjecati na sve te svjedoke, stoga doista smatram da u ovom trenutku određivanje istražnog zatvora po ovoj osnovi nema nikakvog pravnog smisla - rekao je Matak.

Ležerno se ušetao na sud

Saborski zastupnik DP-a Josip Dabro iz pritvora, gdje je proveo noć, doveden je jučer prijepodne na osječki Županijski sud, na kojemu se odlučivalo o zahtjevu DORH-a. Iz policijskog vozila izašao je ležerno, a u jednom trenutku je otkopčao jaknu i ušetao se na sud u pratnji dva policajca.

- Spavao sam kao beba - odgovorio je Dabro na pitanje kako je spavao iza rešetaka.

Dodao je i da se osjeća jednako dobro kao i u srijedu, kad se predao policiji i na dan kad mu je u Saboru skinut imunitet na zahtjev DORH-a zbog kaznenog postupka povrede djetetovih prava i nezakonitog držanja oružja te određivanja istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i uništavanje dokaza.

Osječko Općinsko državno odvjetništvo Josipa Dabru tereti da je maloljetnom djetetu od 2020. do 2024. omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu. Prije nešto više od mjesec dana Dabro je podnio ostavku na dužnost ministra poljoprivrede nakon objave snimke na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila, zbog čega su protiv njega pokrenuti izvidi. Kasnije se pojavila snimka kako puca u polju iz kalašnjikova, a mediji navode da DORH također ima snimke Dabre na kojima daje maloljetniku pucati iz strojnice.

Zastupnik DP-a ključna je 76. ruka za stabilnost Vlade Andreja Plenkovića. Dok je on u pritvoru, u Saboru tehnički ne postoji većina i zakonski prijedlozi Vlade ne mogu se izglasati.

O Dabri ovisi većina

No i kad izađe iz pritvora, pitanje je kako će se Dabro postaviti prema koalicijskim partnerima iz HDZ-a. Nakon skidanja imuniteta u Saboru čuo se s premijerom Andrejom Plenkovićem, ali nije želio otkriti što mu je rekao. No jasno je komunicirao da saborski mandat neće predati nikome drugome iako ga je Plenković pozvao da o tome razmisli i bude odgovoran. Pitanje na koje sve zanima odgovor jest može li HDZ ubuduće računati na Dabrinu ruku, nakon što izađe iz istražnog zatvora.

- Vidjet ćemo hoću li nastaviti podržavati vladajuću koaliciju kad izađem iz istražnog zatvora. Ne želim sad prejudicirati. Ne želim sad ishitreno govoriti neke stvari, polako - poručio je Dabro nakon glasovanja u Saboru, gdje i sam bio za to da mu se skine imunitet, ali ne i da ga pritvore.