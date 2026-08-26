VIDEO Dabro snima album u studiju, poslušajte kako zvuči

Saborski zastupnik Josip Dabro radi na snimanju pjesama, kako kaže, za svoje fanove. Dabro je na Facebooku objavio fotografije s snimanja i kratki video. Na snimci se čuje kako je u tijeku snimanje pjesme 'Tjeraju me do tamnice puste'.

- Snimanje uživo iz studija ZiS u Lipovcu! Radi se punom parom na albumu, a svaka večer donosi nove zvukove i korak bliže završetku. Velika zahvala Stipi Đurkoviću i Zvonimiru Rukavini na izdvojenom vremenu i svim večernjim satima koje provode u studiju - objavio je Dabro.

Podsjetimo, saborski zastupnik je ranije otkrio kako će na albumu imati sljedeće pjesme:

Tjeraju me do tamnice puste

Kad je Stjepan Radić umirao (stara narodna izvedba)

Ustani bane Jelačiću

Marjane, Marjane

Vila Velebita

Vezak vezla Hrvatica Mlada

Oj Hrvatska mati

Ovim su šorom

Korak ide za korakom

Odavno smo graničari stari