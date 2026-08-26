Radi se punom parom na albumu, a svaka večer donosi nove zvukove i korak bliže završetku, rekao je saborski zastupnik
VIDEO Dabro snima album u studiju, poslušajte kako zvuči
Saborski zastupnik Josip Dabro radi na snimanju pjesama, kako kaže, za svoje fanove. Dabro je na Facebooku objavio fotografije s snimanja i kratki video. Na snimci se čuje kako je u tijeku snimanje pjesme 'Tjeraju me do tamnice puste'.
- Snimanje uživo iz studija ZiS u Lipovcu! Radi se punom parom na albumu, a svaka večer donosi nove zvukove i korak bliže završetku. Velika zahvala Stipi Đurkoviću i Zvonimiru Rukavini na izdvojenom vremenu i svim večernjim satima koje provode u studiju - objavio je Dabro.
Podsjetimo, saborski zastupnik je ranije otkrio kako će na albumu imati sljedeće pjesme:
Tjeraju me do tamnice puste
Kad je Stjepan Radić umirao (stara narodna izvedba)
Ustani bane Jelačiću
Marjane, Marjane
Vila Velebita
Vezak vezla Hrvatica Mlada
Oj Hrvatska mati
Ovim su šorom
Korak ide za korakom
Odavno smo graničari stari
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