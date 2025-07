VIDEO Dalmatinka se požalila na britanske turiste: 'Uzela si pare, sad bi da ti sve i očiste!'

"Dragi naši Englezi... Znam da su platili, ali...", započela je svoju objavu jedna iznajmljivačica iz Tribunja, nezadovoljna ponašanjem gostiju iz Velike Britanije. Kako je vidljivo sa snimke, oprali dio suđa i stavili smeće u vrećice, u apartmanu su ostavili pepeljare pune čikova i mrvice po stolu. Iznajmljivačica apartmana, nezadovoljna neredom, objavila je snimku na društvenim mrežama, a ubrzo su krenuli brojni komentari. Neki su je podržali, dok su drugi redali svoje nezadovoljstvo njezinom objavom snimke.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sve je to u sklopu vaše cijene, kad gulite goste onda je ok. Čisti i šuti, bezobrazno je od tebe sto to objavljuješ! - stoji u komentaru.

- Znači oprano 80% suđa, smeće i boce pripremljeno u vrećice. Što bi ti točno? - dodao je drugi.

- Uzela si pare, sad bi htjela da ti ga i očiste - redaju se komentari.

- Majke mi ovima da platiš sve i da se nikako ne pojaviš oni bi našli neku zamjerku... - još je jedan od komentara ispod snimke objavljene na TikToku.

Foto: TikTok

- Nije ni čudo da ljudi ne dolaze više kod nas. Pa šta su trebali? Izglancat apartman, oprat posteljinu, pripremit sve za sljedeće goste i još ostaviti vama 100 € napojnicu jer su oni sve to odradili? - pita se jedan.

- Da su napravili neki nered u smislu ostetili namještaj, porazbijali, pa bi opravdala ovaj video. A vi kukate zbog mrva na stolu, i pune pepeljare. Strašno, ali strašno - redaju se u komentarima.

- Ne kužim, boce su vam spremljene u vrećice, suđe je veći dio oprano... Kaj su trebali, ribat zadnji dan da vi uđete u čisto i uvedete sljedeće goste pa da i njima ogulite kožu... Ja da sam vaš gost takvu negativnu recenziju bi vam ostavila i još bi vas tužila za klevetanje po internetu...

Foto: TikTok

Ipak, drugi su je branili.

- Masa ljudi koja se nikad nije maknula dalje od svog sela, kamoli čula za pravila agencija, ne zna da su oni kratkoročno unajmili prostor i moraju ga vratiti u generalno čisto stanje koje je definirano međusobnim ugovorom o najmu (iliti pravilima Airbnba, Bookinga i ostalih), postoji razlog zasto su hoteli skuplji 2-3x i čiste redovno za vama - stoji u komentaru.

- Nikada mi nije palo na pamet ostaviti apartman ili sobu u neredu. Kako našla-tako i vratila. Pa sigurna sam da i ovaj iznajmljivač ima negdje izvješena pravila ponašanja gdje se jasno naznačilo da se apartman vraća u preuzetom stanju. Kako tko ostavi za sobom više govori o čovjeku tako da je ovo ipak pravo lice gosta - dodaje drugi.