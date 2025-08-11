Obavijesti

News

SPASIO KUĆU MARIJANE PULJAK

VIDEO Danijel je u 'srcu' požara kod Jesenica spašavao kuće: 'Pravi pakao, u punom smislu'

Piše Luka Safundžić,
Foto: Privatni album/

Vatrena stihija koja je sinoć izbila kraj Splita došla je do obiteljske kuće para Puljak. Tamo se nalazio njihov gost Danijel, koji je spasio kuću...

Vatra je došla svega 15 metara od naše obiteljske kuće, objavila je na društvenim mrežama saborska zastupnica Marijana Puljak, koja je trenutačno u Kini. Kako kaže, njihovu kuću spasio je gost Danijel, koji već 10 godina dolazi na odmor upravo kod njih. 

- Bilo je strašno gledati i pratiti sve ovo iz Kine, udaljena više od 6 sati leta. Prvo sam vidjela objavu susjede sa slikama požara, pa zatim i sestre. Počelo je oko 2 ujutro, kažu, na dva mjesta oko Sumpetra. Ljudi govore da je staro selo izgorjelo skroz, ne znam ima li kuća među njima ili “samo” šume i raslinja, ali šteta je golema - objavila je Puljak.

Razgovarali smo i sa samim Danijelom koji nam je opisao kako je izgledala borba s vatrenom stihijom koja je u ponedjeljak rano ujutro buknula kod Jesenica.

'SVAKA ČAST VATROGASCIMA' Bivši SDP-ovac Maras u paklu požara kod Jesenica: 'Probudio me miris paljevine u 3 ujutro'
Bivši SDP-ovac Maras u paklu požara kod Jesenica: 'Probudio me miris paljevine u 3 ujutro'

- Bilo je katastrofa. Oko dva ujutro smo osjetili miris paljevine, tu smo turisti već 10 godina, vidjeli smo dim ispod lampi, vidjeli se i crvenilo na nebu ali nismo mogli ocijeniti odakle je. Sjeo sam na kajić, odmaknuo sam se jedno 100-tinjak metara od obale i vidio da gori cijelo brdo - govori Danijel Dozet.

Kako kaže stihija je stigla svega 15-ak metara od kuće.

NEKOLIKO LJUDI EVAKUIRANO FOTO Ovo je mjesto velikog požara kod Krila Jesenice, gasi ga preko stotinu vatrogasaca
FOTO Ovo je mjesto velikog požara kod Krila Jesenice, gasi ga preko stotinu vatrogasaca

- Zalijevali smo sve vodom, natapali fasade, samo nam je bilo da ne godi. Izgledalo je užasno, pakao doslovce u svakom smislu te riječi. Kanaderi su došli tek oko pola sedam, cijelo selo je gore, svi pomažu, to sve još uvijek traje. Ne razmišljaš o strahu, supruga i dijete su odvezeni na sigurno a ja sam dao sve od sebe da pomognem što mogu - kaže Danijel. 

Podsjetimo, požar koji je sinoć buknuo istočno od Splita gasi 140 vatrogasca s 45 vozila. Policija je objavila kako je požar izbio u 2:54 iznad Jesenica i Sumpetra u naselju Staro selo. Vatrogascima pomažu četiri kanadera i jedan Air Tractor.

