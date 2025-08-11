VIDEO Danijel je u 'srcu' požara kod Jesenica spašavao kuće: 'Pravi pakao, u punom smislu'

Vatra je došla svega 15 metara od naše obiteljske kuće, objavila je na društvenim mrežama saborska zastupnica Marijana Puljak, koja je trenutačno u Kini. Kako kaže, njihovu kuću spasio je gost Danijel, koji već 10 godina dolazi na odmor upravo kod njih.

- Bilo je strašno gledati i pratiti sve ovo iz Kine, udaljena više od 6 sati leta. Prvo sam vidjela objavu susjede sa slikama požara, pa zatim i sestre. Počelo je oko 2 ujutro, kažu, na dva mjesta oko Sumpetra. Ljudi govore da je staro selo izgorjelo skroz, ne znam ima li kuća među njima ili “samo” šume i raslinja, ali šteta je golema - objavila je Puljak.

Razgovarali smo i sa samim Danijelom koji nam je opisao kako je izgledala borba s vatrenom stihijom koja je u ponedjeljak rano ujutro buknula kod Jesenica.

- Bilo je katastrofa. Oko dva ujutro smo osjetili miris paljevine, tu smo turisti već 10 godina, vidjeli smo dim ispod lampi, vidjeli se i crvenilo na nebu ali nismo mogli ocijeniti odakle je. Sjeo sam na kajić, odmaknuo sam se jedno 100-tinjak metara od obale i vidio da gori cijelo brdo - govori Danijel Dozet.

Kako kaže stihija je stigla svega 15-ak metara od kuće.

- Zalijevali smo sve vodom, natapali fasade, samo nam je bilo da ne godi. Izgledalo je užasno, pakao doslovce u svakom smislu te riječi. Kanaderi su došli tek oko pola sedam, cijelo selo je gore, svi pomažu, to sve još uvijek traje. Ne razmišljaš o strahu, supruga i dijete su odvezeni na sigurno a ja sam dao sve od sebe da pomognem što mogu - kaže Danijel.

Podsjetimo, požar koji je sinoć buknuo istočno od Splita gasi 140 vatrogasca s 45 vozila. Policija je objavila kako je požar izbio u 2:54 iznad Jesenica i Sumpetra u naselju Staro selo. Vatrogascima pomažu četiri kanadera i jedan Air Tractor.