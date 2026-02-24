VIDEO Danijel je zaprosio Jelenu na blagajni: 'Tako jednostavno i lijepo, to je prava ljubav!'

Ne moraš je voditi na kraj svijeta da bi je zaprosio. Ovo je baš normalno. Konačno nešto lijepo na Facebooku, neka im je sa srećom. To su samo neki od više stotina komentara na video koji se jučer proširio društvenim mrežama. Glavni likovi bili su stvarni ljudi, Jelena i Danijel, koji su se zaručili na blagajni trgovine u Virovitici, navodi Informativni centar Virovitica (ICV).

POGLEDAJTE VIDEO:



Pokretanje videa... 00:23 Virovitica: Prosidba u Pevexu | Video: Informativni centar Virovitica



Sve počinje kadrom muškarca, koji je zaposlenik iste poslovnice. Dolazi na blagajnu s ružom u desnoj ruci. Iako već taj znak pažnje na poslu izgleda romantično, ubrzo joj drugom rukom pokazuje bijelu kutijicu. U njoj je bio - prsten!

Što su točno pričali, javnosti ostaje nepoznato jer je na video montirana pjesma. No ne treba dugo gledati da bi se vidjelo kako je buduća mladenka pristala. Uslijedio je kratak poljubac i osmijeh kojeg žena nije skidala s lica.

Kao što se da vidjeti, reakcije okupljenih bile su odlične. Nisu mogli sakriti osmijehe i iznenađenje. Čestitali su budućim mladencima.

- Od srca im želimo sve najbolje! - napisali su ljudi.