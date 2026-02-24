Obavijesti

News

Komentari 0
U VIROVITICI

VIDEO Danijel je zaprosio Jelenu na blagajni: 'Tako jednostavno i lijepo, to je prava ljubav!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Danijel je zaprosio Jelenu na blagajni: 'Tako jednostavno i lijepo, to je prava ljubav!'
2
Foto: Informativni centar Virovitica

Prvo crvena ruža, koja je ženi nakratko obratila pozornost, a potom je uslijedio novi poklon. Danijel je izvadio bijelu kutijicu s prstenom. Rekla je 'da', na što su okupljeni klicali

Admiral

Ne moraš je voditi na kraj svijeta da bi je zaprosio. Ovo je baš normalno. Konačno nešto lijepo na Facebooku, neka im je sa srećom. To su samo neki od više stotina komentara na video koji se jučer proširio društvenim mrežama. Glavni likovi bili su stvarni ljudi, Jelena i Danijel, koji su se zaručili na blagajni trgovine u Virovitici, navodi Informativni centar Virovitica (ICV).
POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Virovitica: Prosidba u Pevexu 00:23
Virovitica: Prosidba u Pevexu | Video: Informativni centar Virovitica


Sve počinje kadrom muškarca, koji je zaposlenik iste poslovnice. Dolazi na blagajnu s ružom u desnoj ruci. Iako već taj znak pažnje na poslu izgleda romantično, ubrzo joj drugom rukom pokazuje bijelu kutijicu. U njoj je bio - prsten!

Što su točno pričali, javnosti ostaje nepoznato jer je na video montirana pjesma. No ne treba dugo gledati da bi se vidjelo kako je buduća mladenka pristala. Uslijedio je kratak poljubac i osmijeh kojeg žena nije skidala s lica.

Kao što se da vidjeti, reakcije okupljenih bile su odlične. Nisu mogli sakriti osmijehe i iznenađenje. Čestitali su budućim mladencima.

- Od srca im želimo sve najbolje! - napisali su ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre
Nestala prije 24 godine, sad su je našli živu: 'Vodi novi život'
ŠOK ZA OBITELJ

Nestala prije 24 godine, sad su je našli živu: 'Vodi novi život'

Oduševljena sam, ljuta sam, slomljenog sam srca, potpuno sam izgubljena! Hoću li ponovno imati vezu s mamom?, napisala je u izjavi objavljenoj na Facebooku posvećenom pronalasku nestale majke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026