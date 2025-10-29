VIDEO Deložirali Karting Arenu, Zagreb ostaje bez jedine staze

Tvrtka Sportkart, koja upravlja popularnom Karting Arenom, jutros je iseljena iz paviljona 35 na Zagrebačkom velesajmu. Deložacija, kojoj je nazočila i policija, označava kraj 14-godišnjeg poslovanja jedine karting staze u gradu, i to samo dva tjedna prije ključne odluke Visokog trgovačkog suda.

Zaposlenici tvrtke Sportkart jutros su mirno iznosili opremu iz paviljona 35, doma jedine zagrebačke karting staze. Nakon višegodišnjeg pravnog spora sa Zagrebačkim velesajmom, treći pokušaj deložacije bio je konačan.

Iako je tvrtka zatražila novu odgodu, sud je zahtjev odbio, čime je stavljena točka na poslovanje koje je godišnje privlačilo više od 100.000 posjetitelja i zapošljavalo 55 ljudi. Cijeli proces odvija se u sjeni sudskog spora čiji se pravorijek tek očekuje, što otvara pitanje mogućih posljedica ako sud na kraju presudi u korist deložiranog zakupca.

Korijeni sukoba sežu u ugovor o zakupu potpisan 2018. godine. Tvrtka Sportkart, koju vode vlasnici Mitja Šafar i Zvonko Zemljić, tada je potpisala ugovor na pet godina, uz klauzulu koja im je, u slučaju ispunjenja svih obveza, jamčila pravo na produljenje za još pet godina, odnosno do 2028. godine. Vlasnici tvrde da su u dobroj vjeri investirali gotovo milijun eura u uređenje prostora, vjerujući u dugoročnost suradnje.

Međutim, Zagrebački velesajam 2023. godine zauzima drugačiji stav. Pozivajući se na izmjene Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, koje su stupile na snagu u prosincu 2018., Velesajam tvrdi da je bio zakonski obvezan raspisati javni natječaj za paviljon. Pravna tumačenja razlikuju se oko toga je li Velesajam, s obzirom na to da je ugovor sklopljen u rujnu 2018., tri mjeseca prije stupanja izmjena na snagu, bio dužan poštovati ugovornu obvezu o produljenju.

Velesajam je proveo čak pet krugova natječaja na koje se nije javio nitko. Iz Sportkarta objašnjavaju kako nisu sudjelovali jer su smatrali da se njihov postojeći ugovor mora poštovati te su pokrenuli sudske procese. Tek na šesti natječaj, pod pritiskom okolnosti, stižu dvije ponude. Jedna Sportkarta, s cijenom od 3,09 € po kvadratu, i druga, pobjednička, od tvrtke Spectre Grupa International, koja je ponudila 5,01 € po kvadratu za otvaranje padel centra.

Vlasnici Karting Arene tvrde da je ponuda konkurencije bila nepotpuna i da joj je naknadno dodana dokumentacija, dok politički akteri, poput Kluba zastupnika Nezavisne liste Marije Selak Raspudić, upozoravaju na sumnjivu pozadinu pobjedničke tvrtke.

Naime, Spectre Grupa International osnovana je tek nekoliko mjeseci prije natječaja, a prema javno dostupnim podacima, poslovala je s budžetom od svega 1400 eura, što postavlja pitanje solventnosti za posao čiji najam premašuje 400.000 eura godišnje.

Direktorica Velesajma, Renata Suša, odbacuje sve optužbe, tvrdeći da je niz sudskih presuda, uključujući i odbijenu ustavnu tužbu, potvrdio zakonitost njihovog postupanja. Naglašava da je ponuda padel centra za Velesajam financijski povoljnija za više od pola milijuna eura tijekom petogodišnjeg ugovora.

Unatoč deložaciji, pravni postupak nije gotov. Ročište na Visokom trgovačkom sudu, koje bi trebalo donijeti konačnu odluku o zakonitosti provedenog natječaja, zakazano je za 11. studenoga. Apeli da se pričeka odluka suda stizali su s više strana, uključujući i političke opcije u Gradskoj skupštini te peticiju koju je potpisalo 25.000 građana. Ipak, gradska vlast i uprava Velesajma ostali su ustrajni u iseljenju. Zagreb je tako danas izgubio jedinu karting stazu.