VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Prave filmske scene odvijale su se u utorak popodne na Viru gdje je na meti pljačkaša bio kombi zaštitarske službe. Velika pljačka novca, potjera i razbijeni štand pun lubenica posljedica su dramatičnih prizora u centru mjesta. Zadarska policija potvrdila nam je kako je u tijeku istraga. No još nije poznato jesu li na tragu počiniteljima.
Kako nam je ispričao jedan od svjedoka, dvojica radnika iz zaštitarskog kombija su, kao svakog dana, došli do pošte.
- Iza njih je tada došao sivi Mercedes. Zaštitari su izgleda ostavili vozilo otključano, a dvojac iz Mercedesa je samo otvorio kombi i počeo uzimati pakete s novcem - ispričao nam je svjedok.
- Jedna žena je shvatila što se događa i počela vikati "pljačka, pljačka". Sjela je u svoj auto i prepriječila pljačkašima bijeg. Oni, nisu udarili njen automobil već u štand s voćem i povrćem. U naletu su uništili 200 kilograma lubenica. Da se prodavačice nisu izmakle, pljačkaši bi ih zgazili - dodao je svjedok.
Zbog velike pljačke iznad mjesta je kružio i helikopter, a u pljački su kradljivci navodno otuđili pozamašan iznos.
U tijeku je istraga.
