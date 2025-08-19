Obavijesti

News

Komentari 10
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Piše Petra Mustać, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
7
Foto: Čitatelj 24sata

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje

Prave filmske scene odvijale su se u utorak popodne na Viru gdje je na meti pljačkaša bio kombi zaštitarske službe. Velika pljačka novca, potjera i razbijeni štand pun lubenica posljedica su dramatičnih prizora u centru mjesta. Zadarska policija potvrdila nam je kako je u tijeku istraga. No još nije poznato jesu li na tragu počiniteljima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pljačka na Viru 00:28
Pljačka na Viru | Video: čitatelj/24sata

Kako nam je ispričao jedan od svjedoka, dvojica radnika iz zaštitarskog kombija su, kao svakog dana, došli do pošte.

- Iza njih je tada došao sivi Mercedes. Zaštitari su izgleda ostavili vozilo otključano, a dvojac iz Mercedesa je samo otvorio kombi i počeo uzimati pakete s novcem - ispričao nam je svjedok. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Jedna žena je shvatila što se događa i počela vikati "pljačka, pljačka". Sjela je u svoj auto i prepriječila pljačkašima bijeg. Oni, nisu udarili njen automobil već u štand s voćem i povrćem. U naletu su uništili 200 kilograma lubenica. Da se prodavačice nisu izmakle, pljačkaši bi ih zgazili - dodao je svjedok.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog velike pljačke iznad mjesta je kružio i helikopter, a u pljački su kradljivci navodno otuđili pozamašan iznos.

U tijeku je istraga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO Izvori tvrde: Putin tražio 'susret u Moskvi' sa Zelenskim
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Izvori tvrde: Putin tražio 'susret u Moskvi' sa Zelenskim

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025