VIDEO Detalji požara u Osijeku: Na vrijeme evakuirali stanare, ali materijalna šteta je velika

požaru koji je u petak rano ujutro buknuo u Sunčanoj ulici, u središtu Osijeka, nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je pričinjena velika materijalna šteta, doznaje se u osječkoj Javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP).

Dojava o požaru dvorišnog stana je zaprimljena nešto prije šest sati, a dolaskom na lokaciju zatekli smo požar u razbuktaloj fazi, koji se iz stana proširio na krovnu konstrukciju, rekao je Hini zapovjednik osječkog JVP-a Goran Ivković.

Riječ je o objektu koji ima više stanova u dvorištu i na katu, ali su u samo dva stana boravili stanari, koji su evakuirani. Na intervenciji koja još traje, uz osječke profesionalne vatrogasce sudjelovali su i vatrogasci iz dva dobrovoljna vatrogasna društva, izvijestili su iz osječkog JVP-a.

U tijeku je dogašivanje požara, nakon čega slijedi očevid, kojim će se utvrditi uzrok. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, ali materijalna šteta je velika, istaknuo je Ivković.