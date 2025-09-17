Obavijesti

News

U ZRAKU CANADAIR I FIREBOSS

VIDEO Požar kod Rogoznice: Na terenu su 32 vatrogasca

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili u srijedu prije podne

Gori na otvorenom prostoru kod mjesta Jarebinjak u blizini Rogoznice. Kako doznajemo od županijskog vatrogasnog zapovjednika Šibensko‑kninske županije, Darka Dukića, dojavu o požaru zaprimili su u srijedu u 10.40 sati.

- Na terenu je 32 vatrogasaca, a pomažu nam Canadair i Fireboss. Radimo na gašenju - rekao nam je Dukić kratko.

