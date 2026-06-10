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'FINANCIJSKI DIREKTOR'

VIDEO Direktor Bosqara Investa u podcastu Igora Bobića: 'Ljudi su najvredniji dio svake tvrtke'

Piše 24sata,
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VIDEO Direktor Bosqara Investa u podcastu Igora Bobića: 'Ljudi su najvredniji dio svake tvrtke'
Foto: 24sata

Kada smo krenuli u sve ovo, jedan od ključnih ciljeva je da želimo to da širi krug naših zaposlenika upiše dionice i postane suvlasnik kompanije, izjavio je direktor Bosqara Investa

Financijski direktor Bosqara Investa Vanja Vlak gostovao je u biznis podcastu Igora Bobića. U razgovoru je otkrio sve o dionicama tvrtke 

U tijeku je upis sekundarnih dionica Bosqara, kako sve prolazi do sada?

- Svi smo zadovoljni današnjim interesom, nakon pet dana bili smo na 93% ukupnog predviđenog iznosa. Nova sredstva iskoristit ćemo na nove akvizicije, pritom mislim na zaključenje akvizicije PIK Vrbovca, ali i na ulaganje naših postojećih kampanja, gdje želimo ulagati u tehnologiju - rekao je.

Jako vam je važno da dionice kupe i suvlasnici kompanije?

- Kada smo krenuli u sve ovo, jedan od ključnih ciljeva je da želimo to da širi krug naših zaposlenika upiše dionice i postane suvlasnik kompanije. Svaki naš zaposlenik za tri dionice može dobiti jednu besplatno. Naš većinski vlasnik je izjavio da upravo time želi dugoročni rast i da želi zaposlenike koji sudjeluju u tom rastu. Svi oni postanu dio grupe menadžera, mijenja im se fokus i postanu puno motiviraniji za danas. Možete imati milijune na računima i i najbolje strojeve, ali netko to mora i upaliti. Zato su i zaposlenici najvredniji dio tvrtke.

Što je još sve rekao direktor tvrtke, pogledajte u videu.

Video možete gledati i na TikToku.

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