VIDEO Divljak autom driftao po nogometnom terenu u Kninu i uništio ga! Šteta je 18.000 €

Vandal je ostavio znatnu štetu jer je uništio teren koji se pripremao za sijanje nove trave te oštetio prskalice za navodnjavanje. Čeka ga prijava za oštećenje tuđe stvari

Prije desetak dana članovi i navijači NK Dinare iz Knina šokirali su se nakon što su, dolaskom na stadion, zatekli devastiran teren pomoćnog igrališta, pisao je portal Objava.hr, koji je objavio i video nepoznatog počinitelja koji je automobilom ušao na teren, vozio se i "driftao" po njemu ostavivši tragove guma i razrovani teren..

Ostavio je znatnu štetu jer, ne samo da je uništio teren koji se pripremao za sijanje nove trave - proces koji se čekao mjesecima -nego su oštećene i prskalice sustava za navodnjavanje, koje su trebale služiti za održavanje terena nakon sijanja, pisao je portal.

Policajci iz Knina ubrzo su pronali počinitelja. Riječ je o 20-godišnjaku nad kojim su proveli kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djel oštećenja tuđe stvari na štetu Grada Knina.

Istraživanjem su utvrdili da je osumnjičeni, 28./29. listopada u Kninu u Grabovčevoj ulici automobilom ušao u prostor pomoćnog igrališta NK Dinara pri čemu je "driftajući" oštetio zemljanu površinu igrališta.

Materijalna šteta je veća i procjenjuje se na iznos od 18.176,77 eura.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policija će protiv osumnjičenog 20-godišnjaka podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

