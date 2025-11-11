VIDEO Divljak autom driftao po nogometnom terenu u Kninu i uništio ga! Šteta je 18.000 €

Prije desetak dana članovi i navijači NK Dinare iz Knina šokirali su se nakon što su, dolaskom na stadion, zatekli devastiran teren pomoćnog igrališta, pisao je portal Objava.hr, koji je objavio i video nepoznatog počinitelja koji je automobilom ušao na teren, vozio se i "driftao" po njemu ostavivši tragove guma i razrovani teren..

Ostavio je znatnu štetu jer, ne samo da je uništio teren koji se pripremao za sijanje nove trave - proces koji se čekao mjesecima -nego su oštećene i prskalice sustava za navodnjavanje, koje su trebale služiti za održavanje terena nakon sijanja, pisao je portal.

Policajci iz Knina ubrzo su pronali počinitelja. Riječ je o 20-godišnjaku nad kojim su proveli kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djel oštećenja tuđe stvari na štetu Grada Knina.



Istraživanjem su utvrdili da je osumnjičeni, 28./29. listopada u Kninu u Grabovčevoj ulici automobilom ušao u prostor pomoćnog igrališta NK Dinara pri čemu je "driftajući" oštetio zemljanu površinu igrališta.

Materijalna šteta je veća i procjenjuje se na iznos od 18.176,77 eura.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policija će protiv osumnjičenog 20-godišnjaka podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.