STRAŠNO

VIDEO Divljak je vozio slalom u tunelu Sveti Rok: 'Nabijao se na branike, ugrozio nam je živote!'

Ovako je vozio sve do izlaza Posedarje, rekla nam je čitateljica koja je snimila opasnu vožnju bijelog Mercedesa
Ovako je vozio sve do izlaza Posedarje, rekla nam je čitateljica koja je snimila opasnu vožnju bijelog Mercedesa

Nevjerojatno! Koliko je života ugrozio. Projurio je kraj nas pa se nabijao drugima na branik, rekla nam je čitateljica koja je snimila divljaka u bijelom Mercedesu u subotu oko 8 sati.

Divljak u Svetom Roku 01:20
Ovako je vozio sve do izlaza Posedarje, dodala je.

Na snimci koju nam je poslala vidi se bijeli Mercedes koji je projurio desnom trakom u tunelu Sveti Rok. Potom se ubacio jako blizu automobila u lijevoj traci. Neko se vrijeme vozio 'na braniku' tog automobila, a nastavio je i nakon tunela. 

