'OVO JE ZA ZATVOR'

VIDEO Divljak skoro zgazio ženu na pješačkom u Zagrebu! Našla ga policija i 'opalila' mu kaznu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Vozač je nakon opasnog manevra nastavio pretjecati preko pune linije, a svjedok događaja odmah ga je prijavio policiji

Policija je potvrdila da je kaznila 31-godišnjeg vozača Mercedesa zbog divljačke vožnje u zagrebačkom Dupcu. Snimku incidenta, u kojem je vozač umalo pregazio pješakinju na zebri i pritom počinio više prometnih prekršaja, redakciji je poslao čitatelj.

Vozač je nakon opasnog manevra nastavio pretjecati preko pune linije, a svjedok događaja odmah ga je prijavio policiji.

Opasna vožnja u Zagrebu 00:23
Opasna vožnja u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

- Kako sam izlazio iz kružnog toka, vidio sam pješakinju i Mercedes koji je obilazio parkirani automobil. Već sam krenuo propuštati pješakinju, ali ovaj se nije planirao zaustaviti. Morao sam potrubiti jer sam vidio da ona nije pogledala udesno, dakle nije ga vidjela. Na videu se jasno vidi kako je već stigla na njegovu stranu pa se morala vratiti. Sigurno bi je pokupio – ispričao nam je svjedok.

- Svima se može dogoditi da napravimo manji prometni prekršaj, ali ovo? Ovo je za zatvor. Odmah sam ga prijavio policiji, mogao je naletjeti na dijete - dodao je naš sugovornik. 

