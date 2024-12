VIDEO Dobri duh Slavonije za blagdane časti kolege obrokom u menzi: 'To je poseban osjećaj'

Posebnu toplinu tijekom blagdana u živote osječkih studenata unio je Dominik Puljiz (22) iz Otoka, student pete godine Medicinskog fakulteta u Osijeku, koji je svakoga dana od 1. do 24. prosinca kroz projekt – Menza adventski kalendar nasumično odabirao po jednog sretnika iz Facebook grupe Osječka studentska scena, a pobjednik je dobio besplatan obrok u menzi po izboru i čokoladicu iz adventskog kalendara kojeg svaki puta Dominik nosi sa sobom, a svaki prozorčić skriva posebno iznenađenje – mali znak pažnje koji dodatno uljepšava blagdansko razdoblje. Upravo jednom takvom darivanju smo i mi svjedočili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:38 Dominik Puljiz časti studente obrokom u menzi | Video: 24sata/pixsell

- Projekt Menza adventski kalendar je došao iz želje, ali i iz potrebe. Naime, listopad i studeni 2023. bili su najslabiji mjeseci u grupi po aktivnosti zato što se tematika menze ubrzo iscrpila. Ljudi su mi počeli prigovarati da se ništa ne događa u grupi i uzeo sam si to k srcu. S obzirom na to da se bližilo božićno doba odlučio sam uzeti to za tematiku mog projekta kojim ću sve iznenaditi. Naravno, opet mi je bilo u cilju biti originalan i unikatan, ali ovaj put i humanitarni element. U početku se u grupi na kraju svakog mjeseca glasalo za najbolju objavu čiji dobitnik ide na ručak sa mnom o mom trošku. Zapitao sam se zašto ne bi počastio 24 ljudi, što bi me koštalo 40-50 eura. Nahraniti 24 ljudi ili imati jedan više izlazak tijekom božićnog razdoblja? Računica mi je bila jasna - govori nam Dominik Puljiz, osnivač grupe koja trenutno broji preko pet tisuća članova.

- Glavna motivacija je da činim nešto za opće dobro i da se uz to zabavim. Užitak mi je pisati objave i uveseljavati sve one koji ih čitaju. Smatram da ovo sve ide u dobrom smjeru po reakcijama ljudi i planiram samo poboljšavati sadržaj te unositi inovacije. Nadam se da ću svojim djelovanjem potaknuti plamen u drugima koji također imaju viziju kako bi nešto trebalo biti i da ću ih motivirati da krenu djelovati sukladno svojim uvjerenjima. Na mladima svijet ostaje i trebamo se uključivati u pitanja naše sadašnjosti i pitanja budućnosti mladih koji dolaze iza nas - dodaje.

Darivanjem usrećio studente iz Splita, Zadra, Orašja...: 'To je sasvim drugi osjećaj!'

Facebook grupu je osnovao u ožujku 2023. godine, a za cilj je imao stvoriti mjesto gdje svi studenti osječkog sveučilišta mogu razmjenjivati ideje, stavove i pružiti im priliku za javno se izraziti. Menza adventski kalendar je projekt koji traje već dvije godine, a reakcije drugih studenata su izuzetno pozitivne.

Osijek: Dominik Puljiz časti studente obrokom u menzi | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Bude im izuzetno drago što mogu sudjelovati u ovako nečemu neuobičajenom i nesvakidašnjem. Stvore se tu i dobra prijateljstva, uvijek ostanem u dobrim odnosima s dobitnikom i drago mi je kad ih sretnem u gradu. Bude tu i zanimljivih situacija poput izvlačenja cimera ili kolega s iste godine na faksu. Drago mi je upoznati nekog prijatelja mog prijatelja kojeg znam tek po pričama. Čak u jednom izlasku su mi prišli neki dečki i pitali me jesam li ja onaj lik koji drugima kupuje ručak i počastili su me pićem. Isto tako mi je jedna prijateljica s faksa rekla: "Dominik, ti si u ovo malo vremena što si tu napravio za Osijek više nego ja za čitavi život". Tu njezinu rečenicu neću nikada zaboraviti - govori nam s osmijehom.

Svojih poklonom usrećio je studente koji su iz Vinkovaca, Vukovara, Požege, Splita, Orašja, Zadra i brojnih drugih gradova došli studirati u Osijek. Kroz darivanje je, kako kaže, shvatio koliko smo svi međusobno različiti, ali to nije prepreka da se ne družimo i funkcioniramo. Iako je i sam student, od svog džeparca odvaja novac kako bi usrećio druge.

Osijek: Dominik Puljiz časti studente obrokom u menzi | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Svaki ušteđeni euro dobro dođe. Nisu to nikakve velike cifre, ali pretpostavljam da je većini zanimljiv cjelokupan koncept druženja i upoznavanja više nego besplatna hrana. Meni sve ovo predstavlja potvrdu da u ovim 'modernim' vremenima otuđenosti i dalje možemo 45 minuta provesti s dotad nepoznatim ljudima i osjećati se ugodno i sretno. Kad se nakon ručka rastajem s dobitnikom i oboje imamo smiješak na licima - to je sasvim drugi osjećaj. Materijalne stvari nikada neće moći zamijeniti prave, žive osobe - govori nam Puljiz.

'Uštedio sam dva eura, studentima to puno znači'

Svjedočili smo kako je Dominik platio obrok studentu Domagoju Posavčiću kojeg je izvukao metodom slučajnog odabira, ali i počastio ga čokoladicom iz adventskog kalendara. Posavčić nije krio oduševljenje.

Osijek: Dominik Puljiz časti studente obrokom u menzi | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Dominik je u grupu napisao objavu kako dariva ponovno ove godine, ja sam stisnuo lajk i tako sudjelovao u izvlačenju. I tako sam na petak 13. ja izvučen nakon čega mi se on javio putem poruke, ja sam pristao na ručak. Bio sam iznenađen jer nisam nikada mislio da ću ja dobiti neku nagradu, sudjelovao sam stotinu puta. Čak je poseban osjećaj, a super je da takvo nešto ima kod nas jer nisam to nigdje vidio. Žao mi je što je Dominik pri kraju studija pa je pitanje tko će nastaviti ovaj projekt - govori nam Domagoj.

Nakon ručka u menzi gdje su se počastili uz piće, smijeh i razgovor, došlo je vrijeme da se dobitnik zasladi.

- Čokoladica je nekakav desert koji dobijemo i znak predblagdanskog duha. Super mi je i jer sam uštedio dva eura, a to mi je jedan ulaz u noćni klub jer kad si student svaki euro ti znači - zaključuje dobitnik.

Osijek: Dominik Puljiz časti studente obrokom u menzi | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Da je interes studenta za ovu igru velik pokazuju i brojke, gdje sudjeluje preko 250 članova, no još više je onih koji prate objave ručka s dobitnikom jer nakon svakog obroka Dominik objavi u grupu fotografiju s dobitnikom i kratki tekst inspiriran odrastanjem i sazrijevanjem.

Puljiz je student pete godine Medicinskog fakulteta u Osijeku, a na naše pitanje što će biti kada završi fakultet, ostao je iznenađen rekavši "dobro pitanje, ne znam...". No jedno je sigurno, bilo bi šteta da ovakvo nešto prestane s djelovanjem.

- Nadam se da će se među 5 tisuća ljudi iz grupe naći netko tko će preuzeti štafetu, ali ne vidim da je netko pokazao interes - kazao je.

Dominikova priča nadahnjuje i podsjeća da su male geste pažnje često najveći pokloni. Jedan obrok, osmijeh ili mali znak pažnje može uljepšati dan i stvoriti trajne uspomene. Budimo poput Dominika – izdvojimo trenutak, pružimo ruku i pokažimo da je briga za druge ono što nas čini boljima. Učinimo svijet toplijim, jednu sitnicu po danu!