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KUKAO I VRIJEĐAO

VIDEO Dodik divljao na presici: 'Šta tebe briga? Ajde, vozi...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Dodik divljao na presici: 'Šta tebe briga? Ajde, vozi...'
Banja Luka: Konferencija za medije Dragana Čovića i Milorada Dodika | Foto: Dejan Rakita / Pixsell
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Pred novinarima se uz to žalio kako u RS-u energetske probleme imaju uglavnom zbog Europske unije...

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik u ponedjeljak je vrijeđao novinare i svađao se s njima kada su mu na konferenciji za medije na kojoj je promovirao svoj projekt rada energetskog sektora postavili pitanja kako i iz kojih izvora kani financirati takve planove. 

Nakon što je novinar javnog servisa BHT 1 postavio pitanje entitetskom premijeru Savi Miniću gdje će se i po kojoj cijeni kupovati električna energija kako bi se popunili manjkovi na domaćem tržištu, kao i s kim to u RS-u planiraju sklopiti ugovore o nabavi opreme za ugljenokope bitne za rad termoelektrana, odmah je uskočio Dodik koji premijeru nije dao ni prići govornici.

"Šta tebe briga", svađalački je poručio Dodik novinaru Vladimiru Šušku koji mu je uzvratio kako javnost ima pravo znati odgovore na ta pitanja.

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Dodik je prije toga naširoko objašnjavao kako će u RS-u i po cijenu gubitaka zadržati nisku cijenu električne energije do ožujka naredne godine a nakon toga je najavio poskupljenje no zaprijetio je i drastičnim cijenama onima koji struju budu koristili za grijanje.

Elektroprivreda RS suočena je s velikim gubicima jer njene hidroelektrane na Trebišnjici uopće ne rade a izvan pogona im je zbog nedostatka ugljena od prije tjedan dana i termoelektrana u Ugljeviku na sjeveroistoku BiH.

Dodik je u ponedjeljak pred novinare u Banjoj Luci doveo sve bitne entitetske dužnosnike kako bi pokušao uvjeriti javnost da je sve ipak pod kontrolom i da će neće biti krize u opskrbi električnom energijom.

Kada ga je novinar BHT-a pitao za pojašnjenje financijske konstrukcije takvog plana, Dodik je potpuno izgubio živce i počeo sipati uvrede.

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"Ti ovdje nisi nikakva javnost. Naša je televizija je Televizija Republike Srpske. Nas ne interesira Televizija BiH. Vi ovdje i ne trebate biti i vrati taj mikrofon jer ima ovdje drugih novinara.... 'Ajde vozi. Uvijek zlonamjerno i pakosno. Vrati taj mikrofon kad ti kažem", svađao se Dodik dok je novinar uzaludno pokušavao dobiti odgovore od premijera koji nije smio ni prići govornici.

Uz to je napao i novinara vlastima bliske Alternativne televizije (ATV) iz Banje Luke koji ga je pitao kakvo je stanje u termoelektrani Gacko u istočnoj Hercegovini koja je također suočena s problemima u radu zbog zastarjele tehnologije i opreme za ugljenokop.

Dodiku je i to zvučalo kao provokacija pa je tvrdio kako je problem to što tamo tamo zaposleni kradu naftu i to u iznosu od pet milijuna eura.

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"Kad spriječimo te krađe nabavit ćemo opremu", kazao je Dodik.  

Pred novinarima se uz to žalio kako u RS-u energetske probleme imaju uglavnom zbog Europske unije.

"Mi smo zarobljenici EU-a koja je uvela zabranu uvoza ruske nafte", kazao je Dodik koji tvrdi da je Unija kriva za rast cijena nafte.

Europske je ekonomske mjere opisao kao "antisrpske". "Radujemo se sporazumu Trumpa i Putina ... i vjerujemo da će to i nama omogućiti da pristupimo tržištima koja omogućuju jeftiniju nabavu naftnih derivata", zaključio je.

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