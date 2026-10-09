Američki lobisti pripremali za Dodika izbore u BiH: Otkrili su vezu koja vodi do Bijele kuće

Sudjelovanje dvojice američkih lobista bliskih administraciji Donalda Trumpa u pripremama čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika za opće izbore provedene u BiH pretvorilo se u veliki uteg uoči američkih izbora za Kongres, a nova otkrića ukazuju na problematične obiteljske veze koje vode do Bijele kuće. Ugledni američki portal Semafor objavio je kako je putovanje Jamesa Blaira i Chrisa LaCivite zaduženih za organiziranje republikanske kampanje za izbore za Kongres na kojima se očekuje neizvjesna utrka u srazu s demokratama u Banju Luku uoči izbora u BiH održanih 4. listopada organizirala lobistička tvrtka Continental Strategy.

S tom je tvrtkom vlada Republike Srpske ranije sklopila ugovor o zastupanju u SAD-u a za nju radi Katie Wiles, kći utjecajne Susie Wiles, predstojnice ureda američkog predsjednika.

Ona je početkom rujna u svom uredu u Bijeloj kući primila blisku Dodikovu suradnicu i članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović. Susret u Bijeloj kući Cvijanović je iskoristila kao dio svoje predizborne kampanje za novi mandat u držanom vrhu BiH u čemu je i uspjela. Nakon što je pitanje boravka LaCivite i Blaira u Banjoj Luci otvoreno jer su tamo otišli kako bi, prema pisanju The New York Timesa, za naknadnu od nekoliko stotina tisuća dolara savjetovali Dodika kako osigurati pobjedu dok su istodobno zapostavili svoj posao u SAD, ispostavilo se kako je prije njih u kolovozu u BiH odnosno u RS boravila baš Katie Wiles.

Ona je to i dokumentirala fotografijama na kojima se na jednom strelištu dok drži pušku u ruci vidi u društvu s ministrom unutarnjih poslova RS Željkom Budimirom. Pri tom je napisala kratku poruku u kojoj stoji "Uglavnom posao+malo ozbiljne zabave". Uz to je dodala i fotografiju iz zagrebačke zračne luke uz koju je stajao natpis "Doviđenja Srpska. You are gorgeous (divni ste)". Taj je posjet prošao nezapaženo dok informacije o njemu nakon skandala na kojega je morao reagirati i Trump nije proširila Evi Kokalari, konzervativna američko-albanska aktivistica bliska MAGA pokretu.

"POTUS (predsjednik SAD) ne bi trebao konzultirati Susie Wiles o pitanjima koja se tiču Chrisa LaCivite, Jamesa Blaira (koji su njeni ljudi) i Bosne i Hercegovine, budući da je i njena kći Katie Wiles uključena u ove sulude lobističke aktivnosti s proruskim Dodikom. Ovo je potpuno pogrešno, posebno jer predsjednik Trump očigledno nema saznanja o tome što se zbivalo", napisala je Kokalari.

Prema navodima portala Semafor bivši Trumpov savjetnik iz kampanje za predsjedničke izbore Alex Garcia, sada zaposlenik Continental Strategy, ključna je poveznica s nedavnim aktivnostima američkih lobista u RS. On je prvi kontaktirao Chrisa LaCivitu, nakon čega je organiziran dolazak dvojice Trumpovih savjetnika u RS. Garcia je, prema dostupnim informacijama, također bio u Banjoj Luci 4. listopada. LaCivita i Blair proveli su približno 48 sati u BiH, a njihov posjet, prema tvrdnjama izvora Semafora, bio je fokusiran na pitanja integriteta izbora i funkcioniranja nove opreme namijenjene identifikaciji birača i prebrojavanju glasova. U tom su procesu u BiH koristili opremu tvrtke Smartmatic a iz Trumpovih su krugova, nakon što je on izgubio predsjedničke izbore u srazu sa Joeom Bidenom, opetovano nedokazano tvrdili kako su pokradeni upravo uporabom Smartmaticovih uređaja.

Sam Dodik silovito se opirao uvođenju novih tehnologija a njegov suradnik i ministar financija BiH Srđan Amidžić pokušao je blokirati financiranje tog projekta pa je planirana sredstva u državnom proračunu svojom intervencijom morao osloboditi bivši visoki predstavnik Christian Schmidt. Alex Garcia, prema navodima neimenovanog izvora iz Bijele kuće, posredovao je i u organiziranju rujanskog sastanka Cvijanović i Susie Wiles. Sam Trump je u srijedu javno postavio pitanje opravdanosti odlaska dvojice lobista u RS uz najavu kako će prekinuti suradnju s njima ukoliko se pokaže da postoji sukob interesa no naknadno je ublažio te prijetnje.

Prema navodima Semafora vlasti RS za lobiranje u SAD do sada izdvojile devet milijuna dolara. Najvažniji rezultat za sada je to da je Trumpova administracija Dodiku i njegovim suradnicima u listopadu 2025. ukinula dugogodišnje sankcije.