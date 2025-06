VIDEO Dok je u kvartu nestalo struje, u Tvornici je Tomašević slavio drugi, ali i zadnji mandat

U cijelom kvartu je nestalo struje. Osim u Tvornici. "To nismo mi, to je HEP-ovo" - rekla je jedna članica. Drugi je dobacio da su to Bandićevi ljudi iz prvog kruga presjekli krivi kabel. U Tvornici su se uz AC/DC, Joan Jett, Billy Idola, Rundeka, Jinxe i Hladno pivo članovi SDP-a i Možemo rasplesali zbog uvjerljive pobjede. Dvije djevojčice su radile zvijezde, stariji čovjek je mazio svog psa.

- Osvojili smo vlast u svim gradskim tijelima, cijeloj vertikali - rekla je Danijela Dolenec za 24sata.

Kad su silazili s pozornice, pokušali smo uhvatiti Ivanu Kekin za izjavu. Krenuli smo prema šanku, gdje nije bilo nikoga, no masa simpatizera je napravila svoje. Dok jedna žena zaustavlja Kekin za sliku uz riječi 'Držite se, stvarno ste super', sretna masa je autoricu ovog teksta odnijela dalje, kao na nekakvom koncertu. Za stožer Možemo neobično, jer su to inače ljudi koji malo otplešu, slikaju se i nasmijani odu kućama. Kekin smo ipak uspjeli uhvatiti, a oko nas su se čuli uzvici slavlja.

- Gotovo je - uzdahnula je jedna od članica stranke.

Ali nije. Što je potvrdio i sam novi stari gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Budilica sutra neće biti prerano navijena jer ću sad popričati sa svima, fotkati se s onima koji to žele. Ali ni prekasno, odmah ujutro imam sastanak s pročelnicima radi rebalansa proračuna, pa sastanak oko vojne povorke s članovima Vlade. U 12 je. Dinka, je li u 12? Je, u 12 je - govori Tomašević dok potvrđuje obaveze sa svojom glasnogovornicom, Dinkom Živalj.

Na tapeti su izmjena GUP-a, za koju vjeruje da će proći jer treba 'otvoriti komunikacijske kanale s Vladom koji su očito bili zatvoreni zbog izbora, stadion u Kranjčevićevoj, Paromlin, Sarajevska...Kažu da je ovo sad mandat razvoja. Za taj mandat je dobio 130.996 glasova. Za ovaj prije 199.630. Bio to produženi vikend, razočaranje u Tomaševića, Možemo, rezultati difamacijske kampanje, rada DORH-a, babe Vange, klimatskih promjena, južine, fjake, apatičnosti. Može biti sto analiza, rezultati su takvi kakvi jesu. I što sad dalje?

- Ovo je dosta intenzivan tempo, idemo dalje kao do sad, nema stajanja, ni vremena za stajanje - govori Tomašević.

No ovo će mu biti zadnji mandat. Barem tako kaže.

- Držim se i dalje toga da je ovo zadnji mandat - istaknuo je Tomašević.

- Prvi mandat je za popravljanje, drugi je za realizaciju kapitalnih projekata - govori.

To bi značilo da sad stranka ima još jedan zadatak: iznjedriti novog kandidata. Hoće li to biti samozatajna Danijela Dolenec ili pak naoko introvertirani Luka Korlaet? Sve opcije su otvorene. Bit će tu i puno izazova: neki im zamjeraju zatvorenost u komunikaciji, neki prošli aktivizam, neki parking, neki sto drugih stvari. Sudeći po rezultatima izbora, ipak je većina zadovoljna. Objektivno se očekuje rješavanje prometa, otpada, stadiona. Sve će to biti test izdržljivosti na političkoj sceni za Možemo. Kao i najavljena istraga o dodjeli novca udrugama preko javnih poziva za potrebe u kulturi Grada Zagreba. No svi problemi, pa i glavni državni odvjetnik, bili su negdje daleko kad se slavilo u Tvornici. Osim možda za Joška Klisovića koji više neće biti šef Gradske skupštine, a na listi je bio zadnji. Oko 22 i 30, upalila su se svjetla za fajrunt.

- Ja vam moram ugasiti struju - rekao je djelatnik Tvornice koji je pospremao kabele.

Bar se u međuvremenu struja vratila u kvart.