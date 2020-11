VIDEO 'Dosta se drma, treba to još malo zategnut i uštimat'

Dvije prijateljice su oko 10 sati u četvrtak vidjele kako testiraju sljemensku žičaru. Radnici su stajali sa strane i provjeravali sigurnost. U jednom trenutku sve su zaustavili. Gondola se previše ljuljala

<p>Išle smo planinariti i vidjele da je testiraju. Osjećaj je bio predivan, kada je vidite ovako izbliza u pogonu, totalno je čudno. Kao novi grad smo, ispričala nam je čitateljica. </p><p><strong><span id="cke_bm_22663S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Testiraju žičaru na Sljemenu</strong></p><h2>'Gondola se micala lijevo, desno'</h2><p>Trasa žičare dugačka je pet kilometara, imat će 84 kabine s po deset sjedećih mjesta. U jednom satu će se moći prevesti 1500 putnika, a procijenjeno je da će vožnja do gornje postaje trajati 16 minuta, brzinom oko 20 km/h.</p><p>- Radnici su isto snimali i u jednom trenutku su sve zaustavili. Tada se vidjelo da se gondola miče lijevo, desno i da nije dobro osigurana. Jedan radnik je komentirao da to ne smije tako izgledati, da to trebaju još zategnuti - rekla nam je.</p><p>Trasa nove žičare bit će osvijetljena rasvjetom, pokrivena video nadzorom i audio sustavom, dok će kabine biti opremljene grijanim sjedalima, rasvjetom, bežičnim internetom (Wi-Fi) i pripremom instalacija za video nadzor.</p><p>Podsjetimo, žičara je koštala 680 milijuna kuna i testiranje je trebalo početi u svibnju.</p><p>- Slušamo o tome cijelo vrijeme, ali kada je vidite u pogonu, to je totalno drugačiji osjećaj, prijateljica je počela vikati od sreće. Stvarno super izgleda, treba to još doraditi, ali sve u svemu mislim da je uskoro gotovo - nadodala je. </p><p> </p><p> </p>