VIDEO DP-ovka o snimci Dabre: 'Ne osuđujem. Pjevao je pjesme koje želi pjevati. Njegova stvar'

Ne stišavaju se reakcije na skandaloznu snimku saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre. Podsjetimo, tijekom nedjelje je 'isplivala' snimka na kojoj ovaj bivši Plenkovićev ministar veliča Antu Pavelića i zloglasni ustaški režim pjevajući "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata".

- Jučer je rekao predsjednik stranke sve, mi imamo svoja tijela stranke i o tome moramo prodiskutirati. Već sad neko vrijeme tražimo s jedne strane fašizam, s druge komunizam, a ispast će na kraju da smo dobili idiotizam u Hrvatskoj - rekao je Darko Klasnić iz HSLS-a.

- Dopustite prvo da se sastanemo ovaj tjedan pa ćemo reći svoj stav o svemu ovome što je bilo. S obzirom na to da se sve to jučer dogodilo, nije bilo vremena da se vidimo i iskažemo svoje stavove i razmišljanja. Kao što je bilo i do sada, to ćemo prvo napraviti na koalicijskom sastanku, a onda i preko medija - rekao je Armin Hodžić, saborski zastupnik nacionalnih manjina.

- Ne osuđujem, nego nije trenutak da se takve stvari uopće govore, uopće nije trenutak. Dabro je i sam rekao da on može pjevati što on želi. On je pjevao pjesmu koju on želi pjevati. To je njegova stvar, ali nije to primjereno ponašanje jednog saborskog zastupnika. Hrebak neka razmisli - poručila je Dubravka Lipovac Pehar iz Domovinskog pokreta.

- Ponašanje kolege Dabre svakako predstavlja kvalificirani oblik remećenja javnog reda i mira i tu očekujemo prekršajnu sankciju, a ako odvjetništvo ocjeni da tu ima i više, to je na njima. Djelomično je točna njegova opservacija da svatko može pjevati u svom šoru što hoće, ali ona je na tragu odluke Gradske skupštine Grada Zagreba, ali ta sloboda nije apsolutna, ona je ograničena prvenstveno propisima koji se tiču zaštite od buke, ali i sadržaja te određeno sadržaji mogu biti ocijenjeni kao remećenje javnog reda i mira. Što se tiče reakcije gospodina Hrebaka, mogu mu poručiti, dobrodošao u histeričnu ljevicu, a neka se Plenković i dalje nastavlja valjati u blatu svog bivšeg potpredsjednika - kazao je Arsen Bauk iz SDP-a.