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POŽAR U BUNI

VIDEO DRAMA KOD MOSTARA Buktinju gase dva Air Tractora, vjetar širi vatru prema kućama

Piše Iva Tomas,
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VIDEO DRAMA KOD MOSTARA Buktinju gase dva Air Tractora, vjetar širi vatru prema kućama
Foto: Screenshot: Facebook/Hercegovina.info

U gašenju požara pomažu i mještani iz naselja Ortiješ, koji zajedno s vatrogascima pokušavaju spriječiti širenje vatre prema kućama i naseljenom području

Na području Bune u Mostaru izbio je veći požar u ponedjeljak oko podne, a sve vatrogasne postrojbe Mostar su na terenu i gase požar. Za sada nije poznato što je prouzročilo požar ni kolika je površina zahvaćena vatrom, a u gašenju sudjeluju i dva Air Tractora koji iz zraka pomažu gasiti požar, piše Hercegovina.info.

Gašenje požara na otežava vjetar koji nosi vatru i širi je prema kućama u naselju Ortiješ. Požar se na pojedinim dijelovima širi nekontrolirano. Prema neslužbenim procjenama s terena, požarna linija proteže se na više od kilometra. Kako je potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, sve raspoložive vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i rade na gašenju požara.

U gašenju požara pomažu i mještani iz naselja Ortiješ, koji zajedno s vatrogascima pokušavaju spriječiti širenje vatre prema kućama i naseljenom području.

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