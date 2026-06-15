VIDEO DRAMA KOD MOSTARA Buktinju gase dva Air Tractora, vjetar širi vatru prema kućama

Na području Bune u Mostaru izbio je veći požar u ponedjeljak oko podne, a sve vatrogasne postrojbe Mostar su na terenu i gase požar. Za sada nije poznato što je prouzročilo požar ni kolika je površina zahvaćena vatrom, a u gašenju sudjeluju i dva Air Tractora koji iz zraka pomažu gasiti požar, piše Hercegovina.info.

Gašenje požara na otežava vjetar koji nosi vatru i širi je prema kućama u naselju Ortiješ. Požar se na pojedinim dijelovima širi nekontrolirano. Prema neslužbenim procjenama s terena, požarna linija proteže se na više od kilometra. Kako je potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, sve raspoložive vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i rade na gašenju požara.

U gašenju požara pomažu i mještani iz naselja Ortiješ, koji zajedno s vatrogascima pokušavaju spriječiti širenje vatre prema kućama i naseljenom području.