VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Drama na A6: Šleper probio ogradu kraj Delnica!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Drama na A6: Šleper probio ogradu kraj Delnica!
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice, na 33. km u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom usporeno, napisali su na HAK-u

Kamion je probio zaštitnu ogradu na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice, potvrdili su nam iz policije. Još se ne zna ima li ozlijeđenih, ni koji je točni uzrok nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prometna nesreća na A6 00:17
Prometna nesreća na A6 | Video: čitatelj/24sata

Od čitateljice doznajemo da su na terenu i vatrogasci.

- Puno vatrogasaca je na terenu, kamion je skrenuo s ceste i zabio se u ogradu. Nema prevelikog zastoja, puštaju promet po jednoj traci - rekla nam je čitateljica.

KAOS PRED BLAGDANE Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Sudar dva auta, kolona 11 km!
Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Sudar dva auta, kolona 11 km!



-  Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice, na 33. km u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom usporeno - napisali su na HAK-u.

