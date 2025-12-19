VIDEO Drama na A6: Šleper probio ogradu kraj Delnica!

Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice, na 33. km u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom usporeno, napisali su na HAK-u
Kamion je probio zaštitnu ogradu na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice, potvrdili su nam iz policije. Još se ne zna ima li ozlijeđenih, ni koji je točni uzrok nesreće.
Od čitateljice doznajemo da su na terenu i vatrogasci.
- Puno vatrogasaca je na terenu, kamion je skrenuo s ceste i zabio se u ogradu. Nema prevelikog zastoja, puštaju promet po jednoj traci - rekla nam je čitateljica.
- Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice, na 33. km u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom usporeno - napisali su na HAK-u.
