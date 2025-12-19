Obavijesti

News

Komentari 5
KAOS PRED BLAGDANE

Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Sudar dva auta, kolona 11 km!

Piše Marta Divjak, Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: 1 min
Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Sudar dva auta, kolona 11 km!
4
Foto: HAK

Prometna nesreća kod Lučkog stvorila golemu kolonu, a nadolazeći blagdani dodatno opterećuju granične prijelaze

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) u petak iza podneva nastao je veliki prometni kaos. Zbog nesreće između čvora Lučko i Mosta Sava, na 36.+700 km u smjeru Lipovca, vozi se samo jednim trakom, a kolona vozila proteže se na čak 11 kilometara.

Policija je dojavu o prometnoj nesreći, u kojoj su sudjelovala dva auta, zaprimila u 11.50.

BLAGDANSKI VAL FOTO Pogledajte kaos na našim cestama! Počelo već na granici. Zagužvalo se i na ZG obilaznici!
FOTO Pogledajte kaos na našim cestama! Počelo već na granici. Zagužvalo se i na ZG obilaznici!

- Nastala je materijalna šteta, jedno vozilo nije u voznom stanju. Nema ozlijeđenih. Nadležne službe postupaju, očevid je u tijeku - rekli su nam iz PU zagrebačke. 

Foto: HAK
Foto: HAK

Vozači su prisiljeni polako se probijati kroz gužvu, dok povremeni zastoji dodatno usporavaju promet.

U susret praznicima, HAK od jutra javlja kako je situacija kritična i na drugim ključnim dionicama. Između čvorova Zagreb zapad i Lučko, vozi se usporeno uz povremene zastoje, dok se na A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad stvorila kolona od sedam kilometara.

KRIVUDAO ULICAMA VIDEO Pijani muškarac se autom zabio u stup u Splitu i odšetao: Uhitili ga, trijeznio se u postaji
VIDEO Pijani muškarac se autom zabio u stup u Splitu i odšetao: Uhitili ga, trijeznio se u postaji

Ni granični prijelazi nisu izuzetak. Pred Bajakovom, na A3 Bregana-Lipovac, kolona osobnih i teretnih vozila proteže se na osam kilometara, a nadolazeći blagdanski val očekuje dodatno pogoršanje situacije.

Kako najavljuju nadležni, u sljedeća dva tjedna gužve će biti gotovo na svim graničnim prijelazima Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a posebno na izlazu iz Hrvatske na MCGP Karasovići. Broj putnika koji iz Zapadne Europe putuju prema zemljama istočne Europe dramatično raste, što dodatno opterećuje prometnu mrežu.

TEŠKO JE OZLIJEĐEN Mopedist vozio po nogostupu u Puli i udario u stup. U bolnici je
Mopedist vozio po nogostupu u Puli i udario u stup. U bolnici je

Vozačima se savjetuje oprez, strpljenje i planiranje dodatnog vremena za put, jer kolapsi na ključnim prometnicama i graničnim prijelazima nastavljaju paralizirati promet diljem Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
FOTO Rat na ulicama Bruxellesa
KAOS U SJENI PREGOVORA

FOTO Rat na ulicama Bruxellesa

U sjeni dramatičnih pregovora oko financiranja Ukrajine, čelnici EU-a odlučili su odgoditi potpisivanje mega trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj). Glavni razlog je snažan otpor Francuske i Italije, koje su tražile dodatnu zaštitu za svoje poljoprivrednike. Istovremeno, u Bruxellesu su trajali prosvjedi farmera koji su traktorima blokirali ulice, strahujući od nelojalne konkurencije jeftinijih proizvoda iz Južne Amerike. Potpisivanje je odgođeno do siječnja.
Spasili život učeniku koji je proboden u školi: 'Donesena je ključna odluka, bilo je kritično'
TIM NA REBRU IZVEO ČUDO

Spasili život učeniku koji je proboden u školi: 'Donesena je ključna odluka, bilo je kritično'

Srednjoškolac je u listopadu je u školi uboden nožem u prsni koš, helikopter ga je dovezao u Dubravu, pa je prebačen na Rebro. Tamo je donesena ključna odluka, koja mu je spasila život...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025