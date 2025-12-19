Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Sudar dva auta, kolona 11 km!

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) u petak iza podneva nastao je veliki prometni kaos. Zbog nesreće između čvora Lučko i Mosta Sava, na 36.+700 km u smjeru Lipovca, vozi se samo jednim trakom, a kolona vozila proteže se na čak 11 kilometara.

Policija je dojavu o prometnoj nesreći, u kojoj su sudjelovala dva auta, zaprimila u 11.50.

- Nastala je materijalna šteta, jedno vozilo nije u voznom stanju. Nema ozlijeđenih. Nadležne službe postupaju, očevid je u tijeku - rekli su nam iz PU zagrebačke.

Foto: HAK

Foto: HAK

Vozači su prisiljeni polako se probijati kroz gužvu, dok povremeni zastoji dodatno usporavaju promet.

U susret praznicima, HAK od jutra javlja kako je situacija kritična i na drugim ključnim dionicama. Između čvorova Zagreb zapad i Lučko, vozi se usporeno uz povremene zastoje, dok se na A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad stvorila kolona od sedam kilometara.

Ni granični prijelazi nisu izuzetak. Pred Bajakovom, na A3 Bregana-Lipovac, kolona osobnih i teretnih vozila proteže se na osam kilometara, a nadolazeći blagdanski val očekuje dodatno pogoršanje situacije.

Kako najavljuju nadležni, u sljedeća dva tjedna gužve će biti gotovo na svim graničnim prijelazima Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a posebno na izlazu iz Hrvatske na MCGP Karasovići. Broj putnika koji iz Zapadne Europe putuju prema zemljama istočne Europe dramatično raste, što dodatno opterećuje prometnu mrežu.

Vozačima se savjetuje oprez, strpljenje i planiranje dodatnog vremena za put, jer kolapsi na ključnim prometnicama i graničnim prijelazima nastavljaju paralizirati promet diljem Hrvatske.