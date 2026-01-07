VIDEO Drama u Minneapolisu. ICE ubio ženu, gradonačelnik se obrušio: 'Odje***e iz grada'

Minneapolis je postao poprište žestokog sukoba između lokalnih i saveznih vlasti nakon što je agent Imigracijske i carinske službe (ICE) u srijedu smrtonosno ustrijelio 37-godišnju ženu tijekom operacije u gradu. Dok Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) tvrdi da je agent djelovao u samoobrani od "domaćeg terorizma", gradonačelnik Jacob Frey njihovu je verziju nazvao "smećem" i agentima eksplicitno poručio da napuste grad.

Potpuno oprečne verzije događaja

Prema priopćenju koje je objavio DHS, agenti su provodili ciljanu operaciju kada su ih "nasilni izgrednici" počeli blokirati. Navode kako je jedna od njih "svoje vozilo iskoristila kao oružje u pokušaju da pregazi naše službenike i ubije ih, što je čin domaćeg terorizma". U priopćenju stoji da je agent ICE-a, "strahujući za svoj život, živote svojih kolega i sigurnost javnosti, ispalio hice u samoobrani". Ovu je verziju ponovila i ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem.

Foto: Tim Evans

No, gradonačelnik Frey, koji je pregledao videosnimku incidenta, tu je priču oštro odbacio.

​- Tvrdnja da se radi o samoobrani je najobičnije sranje. To je smeće od narativa - rekao je Frey na izvanrednoj konferenciji za medije.

​- Ovdje se radilo o agentu koji je nesmotreno koristio silu, što je rezultiralo time da je netko umro, da je netko ubijen. Vidio sam snimku na kojoj se puca dok se automobil udaljava - dodao je.

"Sijete kaos i nepovjerenje"

Foto: Reuters

Frey nije stao samo na demantiranju službene verzije, već je uputio i izravnu, nimalo diplomatsku poruku saveznoj agenciji.

​- Odje***E ite iz Minneapolisa. Ne želimo vas ovdje - poručio je gradonačelnik.

​- Vaš navodni razlog boravka u ovom gradu je stvaranje neke vrste sigurnosti, a vi radite upravo suprotno. Ljudi stradavaju, obitelji se razdvajaju. Ne stvarate sigurnost, vi sijete kaos i nepovjerenje, a u ovom slučaju doslovno ubijate ljude - kazao je Frey.

Njegovom se stavu pridružio i guverner Minnesote Tim Walz, koji je poručio građanima da "ne vjeruju ovom propagandnom stroju", kao i zastupnica u Kongresu Ilhan Omar, koja je DHS optužila da laže.

Žrtva je bila promatračica, ne meta istrage

Foto: Tim Evans

Prema dosad dostupnim informacijama, ubijena 37-godišnjakinja bila je američka državljanka i, kako navode gradski dužnosnici, pravna promatračica koja je nadgledala postupanje saveznih agenata. Šef policije Minneapolisa Brian O'Hara potvrdio je kako "ništa ne upućuje na to da je ova žena bila meta bilo kakve istrage ili policijske aktivnosti".

Incident se dogodio u srijedu ujutro na križanju Portland Avenue i East 34th Street. Očevici navode da su se čuli zvižduci kojima su susjedi upozoravali jedni druge na prisutnost ICE-a. Žena je bila u svom vozilu i blokirala je cestu. U jednom trenutku prišao joj je savezni agent i pokušao otvoriti vrata, nakon čega je ona krenula vozilom, a tada su ispaljena najmanje dva hica. Pogođena je u glavu te je kasnije preminula u bolnici.

Cijeli se slučaj odvija u kontekstu masovne operacije koju je Trumpova administracija pokrenula u Minneapolisu, a u sklopu koje je u grad poslano i do dvije tisuće saveznih agenata. Lokalni čelnici, uključujući Freya, tjednima su upozoravali da bi pojačana prisutnost ICE-a mogla dovesti do nasilja i narušiti povjerenje između zajednice i policije. Istragu pucnjave preuzeli su FBI i Ured za kriminalističke istrage Minnesote.