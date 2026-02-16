Obavijesti

VELIKA AKCIJA SPAŠAVANJA

VIDEO Drama u Švicarskoj: Vlak izletio iz tračnica zbog lavine, najmanje pet ljudi ozlijeđeno

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
Foto: VALAIS CANTONAL POLICE

Pet osoba ozlijeđeno je u ponedjeljak ujutro kada je regionalni vlak izletio s tračnica u švicarskim Alpama. Vlasti sumnjaju da je nesreću izazvala lavina, a incident se dogodio u regiji za koju je izdan drugi najviši stupanj upozorenja na opasnost od snježnih odrona. Svih 29 putnika je evakuirano, a željeznički promet na važnoj alpskoj liniji je u prekidu.

Petero ozlijeđenih nakon što je vlak iskočio iz tračnica u švicarskim Alpama, izvijestila je policija 02:47
Petero ozlijeđenih nakon što je vlak iskočio iz tračnica u švicarskim Alpama, izvijestila je policija | Video: 24sata/Reuters

Drama u švicarskim Alpama

Nesreća se dogodila oko sedam sati ujutro po lokalnom vremenu u blizini mjesta Goppenstein, u jugozapadnom kantonu Valais. U regionalnom vlaku operatera Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) AG, koji je prometovao na liniji između Goppensteina i Hohtenna, nalazilo se 29 osoba. Prema informacijama švicarskih medija, vlak je krenuo iz Briga u 6:12 sati, a nekoliko vagona izletjelo je s tračnica netom nakon izlaska iz tunela Lötschberg, u području poznatom kao Stockgraben.

Goppenstein, smješten na 1216 metara nadmorske visine, važno je prometno čvorište za cestovni i željeznički promet te ključna točka na izlazu iz spomenutog tunela. U trenutku nesreće, ali i tijekom cijelog dana, u selu je padao gust snijeg.

Lavina najvjerojatniji uzrok

A Swiss BLS train surrounded by snow following a derailment
Foto: VALAIS CANTONAL POLICE

Policija kantona Valais u priopćenju je navela kako preliminarni nalazi istrage upućuju na to da je lavina prešla preko pruge neposredno prije prolaska vlaka. "Prema prvim elementima istrage, lavina je mogla prijeći prugu neposredno prije prolaska kompozicije", stoji u priopćenju. Cijelo područje Alpa bori se s posljedicama obilnog snijega i jakog vjetra.

Švicarski savezni institut za istraživanje šuma, snijega i krajolika (WSL) još je prošlog tjedna podigao razinu opasnosti od lavina na četvrti od pet stupnjeva za kanton Valais, upozoravajući da se novi sloj snijega taloži na starijoj, nestabilnoj podlozi, zbog čega se lavine mogu pokrenuti spontano. Opasnost je dodatno naglašena nedavnim tragedijama u francuskim Alpama, gdje je posljednjih dana u lavinama poginulo najmanje četvero skijaša izvan uređenih staza. Prema podacima Europske službe za upozoravanje na lavine, ove je skijaške sezone u Europi u snježnim odronima život izgubilo najmanje 66 osoba.

Velika akcija spašavanja

Odmah po dojavi pokrenuta je opsežna spasilačka akcija u kojoj je sudjelovalo osam gorskih spašavatelja, dva vozila hitne pomoći, helikopter te posebni vlakovi za spašavanje i gašenje požara. Sve su osobe do podneva uspješno evakuirane iz vlaka koji je ostao okružen snijegom. Jedna je ozlijeđena osoba prevezena u bolnicu u obližnji Sion, dok su preostale četiri zbrinute na licu mjesta.

Vlasti su upozorile novinare da se ne zadržavaju na mjestu događaja zbog i dalje visokog rizika od novih lavina, što je dodatno otežavalo rad hitnih službi.

Promet u prekidu, istraga u tijeku

A Swiss BLS train surrounded by snow following a derailment
Foto: VALAIS CANTONAL POLICE

Zbog nesreće je željeznički promet na ključnoj liniji Frutigen-Brig potpuno prekinut između Goppensteina i Briga. Iz švicarskih željeznica (SBB) i operatera BLS najavili su da će prekid trajati najmanje do utorka ujutro. Državno odvjetništvo otvorilo je istragu kako bi se utvrdile točne okolnosti nesreće.

Ovo nije prvi takav incident na ovom području; samo nekoliko dana ranije, u četvrtak, lavina je zatrpala dio glavne ceste kod Goppensteina, no tada, srećom, nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete. Iako je Švicarska poznata po iznimno sigurnoj i točnoj željezničkoj mreži, a Švicarci su najveći korisnici željeznice u Europi po prijeđenim kilometrima, ekstremni vremenski uvjeti ponekad predstavljaju nepremostiv izazov. Prošle je godine tijekom oluje u blizini Berna ozlijeđeno petnaest ljudi kada su dva vlaka izletjela s tračnica u razmaku od dvadesetak minuta.

