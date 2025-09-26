VIDEO Drama u UN-u: Delegati napuštali dvoranu, Netanyahu poručio: Još nismo gotovi u Gazi

Na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je govor koji je obilježio masovni diplomatski protest. Neposredno prije njegovog obraćanja deseci delegata napustili su dvoranu u znak neslaganja s izraelskom politikom na Bliskom istoku. Dok su jedni izlazili, izraelski diplomati koji su ostali pokušali su pljeskom ublažiti dojam prazne dvorane.

Pokretanje videa... 01:15 Ljudi napustili prostor nakon što je Netanyahu stigao pred govornicu | Video: 24sata/Reuters

U govoru Netanyahu je poručio da Izrael „mora završiti posao” protiv Hamasa u Gazi, unatoč sve izraženijoj međunarodnoj izolaciji i pozivima da se rat prekine. Naglasio je da kritike Izraela često dolaze iz „antisemitizma koji ne nestaje” te ponovio da će izraelska vojska nastaviti djelovati dok ne oslobodi sve taoce. Prema njegovim riječima, 207 ih je do sada vraćeno kući, dok je od 48 preostalih u Gazi živih njih 20, piše AP.

Foto: Kylie Cooper

Kao i ranije, Netanyahu se poslužio vizualnim pomagalima – pokazao je kartu nazvanu „Prokletstvo” na kojoj je označio ono što naziva „iranskom osovinom terora”. Tvrdio je da je Izrael u protekloj godini „uništio veći dio Hamasove terorističke mašinerije, osakatio Hezbollah i devastirao iranski nuklearni i raketni program”.

Govor je povremeno prekidan povicima, dok je dio prisutnih delegacija izražavao podršku pljeskom. Američka delegacija ostala je na mjestu, ali bez najviših predstavnika, dok su u odjelu za SAD i Veliku Britaniju sjedili tek niži diplomati. Netanyahu je više puta hvalio bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, za kojeg je rekao da „bolje od bilo kojeg drugog lidera razumije da Izrael i Amerika dijele zajedničku prijetnju”.

Foto: Jeenah Moon

U podsjetniku na napad Hamasa 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi i oteto 251 talac, Netanyahu je naglasio kako se Izrael „neće odmoriti dok sve ne vrati kući”. Istodobno, palestinsko ministarstvo zdravstva pod kontrolom Hamasa navodi da je u izraelskim napadima od tada poginulo više od 65.000 ljudi u Gazi.

Unatoč pokušajima vodstva Generalne skupštine da smiri napetosti, masovni izlazak diplomata ostavio je jasan politički signal o dubokoj podjeli unutar međunarodne zajednice po pitanju izraelskog rata u Gazi.