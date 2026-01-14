Obavijesti

SPAŠAVANJE U BUDIMPEŠTI

VIDEO Dramatična akcija: Iz ledenog Dunava spasili su psa

Mađarski vatrogasci spasili su u utorak psa koji je upao u ledeni Dunav. Spasilačke ekipe koristile su specijaliziranu opremu, uključujući splav, kako bi došle do psa koji se držao za rub leda. Snimke koje je objavila Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama Ministarstva unutarnjih poslova prikazuju vatrogasce i ronioca kako se brzo kreću po krhkom ledu prije nego što su psa izvukli na splav i odveli ga na sigurno.

Nakon dolaska na obalu, psa su prenijeli u vozilo hitnih službi, gdje su ga spasioci umotali u ručnike i deke kako bi mu stabilizirali tjelesnu temperaturu. Životinja je potom prevezena veterinaru na daljnju skrb, priopćili su dužnosnici.

Zbog hladnog vala budimpeštanski aerodrom bio je privremeno zatvoren u utorak, a Balaton, najveće jezero u srednjoj Europi, gotovo se u potpunosti zamrznuo, što je rijetka pojava s obzirom na to da su zime u regiji posljednjih deset godina sve blaže.

Unatoč impresivnom ledu, vlasti upozoravaju da Balaton i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost. Mjerenja uz obalu pokazuju debljinu leda između 2 i 9 centimetara, što je znatno ispod razine sigurne za hodanje ili klizanje.

