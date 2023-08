VIDEO Dramatična snimka leta kroz oluju u Španjolskoj: Putnici su vrištali, plakali i povraćali...

Snažna oluja prouzročila je jake turbulencije putnicima u avionu na letu iz Alicantea u južnoj Španjolskoj prema otoku Mallorci. Na snimci iz aviona čuje se kako ljudi vrište dok snažan vjetar s udarima i do 100 kilometara na sat, kako tvrdi pilot, ljuljaju avion lijevo-desno.

Nisu mogli sletjeti na španjolski otok pa su bili prisiljeni vratiti se u Alicante. Dijelove španjolske tijekom vikenda zahvatila je velika oluja.

Estela Orts, plesačica i akrobatkinja, objavila je video iz aviona na Instagramu. Tvrdi da je pomislila kako je to - to, misleći da se neće izvući živi. Kaže da se avion tresao i ponirao, a ljudi su vrištali, plakali i povraćali.

- Sad sam mirnija... Danas sam se ponovno rodila. Nadam se da će pilot aviona ovo pročitati: 'Hvala ti, hvala ti za ono što si danas učinio, nisi nam se morao ispričavati, minute su bile kao vječnost, ali na kraju je to bio samo strah.' Bio je to prvi put u mom životu da mi je palo na pamet da pomislim da je to - to - napisala je nakon što je sve prošlo.