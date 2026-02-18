VIDEO Dupin je završio u rijeci Jadro: Nema panike, sve je ok

Stanovnike Solina i okolice Splita danas je iznenadio nesvakidašnji prizor koji se ne viđa svaki dan. U rijeci Jadro pojavio se dobri dupin. Iako su mnogi građani izrazili zabrinutost, stručnjaci iz Instituta Plavi svijet odmah su umirili javnost. Detaljnom analizom snimaka i fotografija prepoznali su o kome je riječ. To je njihova stara poznanica, odrasla ženka Skalina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Dupin snimljen pored Splita | Video: Blue World Institute/Facebook

- Skalina je odrasla ženka koju smo prvi puta vidjeli 2005. godine. Do danas vidjeli smo je ukupno 11 puta. Skalina je 2014. imala prvog mladunca nazvanog Bubbles kojeg opažamo uz južnu obalu Istre. 2019. je imala još jednog mladunca koji još nije dobio ime i kojeg smo zadnji put vidjeli 2023 - stoji u objavi. Kako kažu, njeni najbolji prijatelji su Sansego s kojma su se susreli pet puta, Bonbon, također ženka vjerojatno slične starosti.

- Skalinu smo vidjeli sa ukupno više od 260 drugih dupina, a njena opažanja su bila od Kamenjaka u Istri i zapadne strane Cresa sve do Kvarnerića i Velog Lošinja. Njeno do sada zabilježeno kretanje uglavnom je bilo unutar područja od 100 km između najudaljenijih točaka. U ovom slučaju Skalina je opažena gotovo 200 km od najjužnije točke njenih prethodnih opažanja! - dodali su.

Stručnjaci naglašavaju kako pojava dupina u rijekama nije toliko neuobičajena koliko se čini, jer su ove životinje iznimno prilagodljive i često posjećuju estuarije i riječne tokove u potrazi za hranom ili istraživanju. Iz Instituta Plavi svijet poručuju kako za sada nema razloga za paniku te su uputili važnu poruku svim građanima:

- S obzirom da se Skalina, osim što pliva u slatkoj vodi, ponaša normalno i izgleda zdrava, smatramo da trenutno nije potrebna nikakva intervencija. Kako bi izbjegli mogućnost ozljeđivanja ili nasukavanja molimo sve koji se nađu u njenoj blizini da joj se ne približavaju, ne pokušavaju je 'izvesti' iz rijeke, ne hrane je i slično - poručuju iz Blue world instituta.

Istraživači pozivaju sve koji uoče Skalinu da svoja opažanja, fotografije ili snimke jave putem besplatne aplikacije Marine Ranger ili izravno Institutu.

Dežurat će za svaki slučaj

- U kontaktu smo s Ministarstvom zaštite okoliša koje nam je poručilo da se na terenu nadgleda kretanje tog dupina ali da ga se ne uznemirava - rekao je Hini ravnatelj Javne ustanove More i krš Domagoj Lažeta koji se osobno nalazi na terenu i prati kretanje dupina.

Po njegovim riječima, dupin se nalazi na solinskom području oko jedan kilometar udaljen od mora.

- Dupin se kreće u rasponu do 200 metra dužine u vodi rijeke Jadro koja je dubine do dva metra što je za njega plitko te se može ozlijediti ili nasukati - kazao je Lažeta. Objasnio je da će Javna ustanova More i krš s Institutom za oceanografiju i ribarstvo postupati po uputama Ministarstva zaštite okoliša koje za sada ne traži da se dupin odvuče u more jer postoji mogućnost da se on i sam vrati.

Lažeta je kazao kako postoji plovilo kojim bi se moglo odvući dupina iz rijeke Jadro u more ali to će biti krajnje rješenje jer postoji rizik da dupin pri takvom susretu s ljudima doživi šok i stres.

- U ovakvim situacijama dupin može provesti u rijeci do deset dana bez posljedica - napomenuo je Lažeta.

Upitan što je uzrokovalo da dupin iz slane morske vode uplovi u riječnu slatkovodnu, Lažeta je kazao kako se "to dogodi".

On će sa suradnicima dežurati uz rijeku Jadro do večernjih sati dok je stanje na terenu vidljivo, a dežuranje će se nastaviti u četvrtak ujutro.

U javnoj ustanovi More i krš napominju da je dupin "strogo zaštićena vrsta".