VIDEO Đuro je najljepši kokot u Hrvatskoj! 'Žiri je očaralo perje, a on je i kralj našeg dvorišta...'

Đuro iz Carevdara hrvatski je "mister pijetlova" – naš najljepši pijevac, koji je tu titulu dobio nedavno na Picokijadi u Đurđevcu. U konkurenciji više od 40 picoka, njegovo bogato crveno perje, raskošna krijesta i snažne noge očarali su stručni žiri. Ponosno je držao glavu dok su mu kavez ukrasili natpisom "najljepši".

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Pokretanje videa... VIDEO Carevdar: Marija Kranjčević iz Carevdara ponosna je vlasnica pobjedničkog pijetla koji je odnio nagradu najljepšeg na Picokijadi | Video: 24sata/pixsell

A ponosna je bila i vlasnica Marija Kranjčević, koja je znala da u dvorištu ima pravog ljepotana. Uostalom, takav mu je i karakter; jedino on ima pravo izaći iz kaveza i hodati dvorištem, ponekad se i pomaziti s vlasnicom.

- Mi imamo OPG. Uzgajamo voće i povrće, također prodajemo prerađevine od njih, imamo kuniće, a već godinama se bavimo i uzgojem kokica. Od kokica držimo hrvatske autohtone pasmine: hrvatice crne i crvene, jarebičaste, te križevačku kukmicu i zagorskog purana. Suprug i ja smo počeli, a sad je posao s kokicama preuzeo sin Robert, a mi mu pomažemo. Radimo baš uzgoj, ležemo piliće, prodajemo jaja. Ni jednu svoju kokicu nismo nikad zaklali, ne konzumiramo ih. Uginu prirodno. Uzgajamo ih kako bismo očuvali i širili te hrvatske pasmine - kaže Marija, koju smo posjetili u Carevdaru kako bismo vidjeli Đuru i njegovu kokošju ekipu.

Marija kaže kako su im njihove kokice kao ljubimci i nezamislivo bi im bilo ubiti ijednu.

- Pobjednički pjetlić je iz našeg uzgoja, star je godinu i pol. On je pasmine new hampshire, a oni su malo veći i teži. On ima oko 5 kilograma, a hrvatski pijetlovi imaju do 2 kilograma. Vrlo je lijep, stasit, gord, baš pravi pijevac - pokazuje nam Marija svog ljubimca dodajući kako imaju mnogo pijetlova, ali za Picokijadu uvijek izaberu najboljeg.

Parametri za odabir najljepšeg pijetla su različiti - na prvi pogled mora biti jak i snažan; mora imati lijepu krijestu, uredno perje, razvijen rep, jake noge, mora izgledati zdravo i sjajno.

- Kad vidite takvu životinju, vidite ima li ta životinja njegu ili ne. Mi ih pazimo; redovno im dajemo vitamine, vodu, hrana im je stalno dostupna, moraju imati dovoljno hladovine jer ne smiju biti na suncu, moraju imati čiste kaveze, suhu stelju na kojoj spavaju. Prošle godine smo imali najljepšeg đureka, to je naziv za najmanjeg pijevca pasmine hrvatska patuljasta kokoš. Đurek je pravi picok iz prošlosti kojim smo nadmudrili Turke - govori Marija i kaže kako su i ranijih godina u svom uzgoju imali najljepšeg pijetla.

- Idemo na picokijade jer podržavamo sva nastojanja da se održi ono što je hrvatsko. To kao da polako nestaje. Inače, na Picokijadi se proglašavaju i najljepši đurek i golovratan, pa je ponosnih vlasnika pernatih životinja bilo više. 