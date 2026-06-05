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NEVJEROJATNE SCENE

VIDEO Eksplodirao kamion pun ilegalnog goriva u Meksiku: Vatrena kugla širila se nebom!

Piše 24sata,
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VIDEO Eksplodirao kamion pun ilegalnog goriva u Meksiku: Vatrena kugla širila se nebom!
Foto: X/Screenshoot

Još uvijek nije poznato je li netko stradao u eksploziji. Prema prvim informacijama, kamion je navodno prevozio ilegalno gorivo

Dramatične snimke eksplozije proširile su se društvenim mrežama nakon što se zapalio kamion pun goriva u jednom meksičkom gradu, prenosi New York Post.

Vatrena kugla proširila se nebom, a crni dim prekrio je grad Tepeacu. Uz to, čula se i glasna eksplozija.

Trgovine u blizini eksplozije su oštećene, popucala su stakla, a zbog svega vlasti su evakuirale obližnje domove, školu, bolnicu...

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Još uvijek nije poznato je li netko stradao u eksploziji. Prema prvim informacijama, kamion je navodno prevozio ilegalno gorivo.

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Komentari 1
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