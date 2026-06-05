VIDEO Eksplodirao kamion pun ilegalnog goriva u Meksiku: Vatrena kugla širila se nebom!

Dramatične snimke eksplozije proširile su se društvenim mrežama nakon što se zapalio kamion pun goriva u jednom meksičkom gradu, prenosi New York Post.

Vatrena kugla proširila se nebom, a crni dim prekrio je grad Tepeacu. Uz to, čula se i glasna eksplozija.

🚨 #ÚltimaHora | Fuerte movilización de emergencia en Tepeaca tras la explosión de una pipa, presuntamente con combustible ilícito, en la col. San Juan Negrete (cerca del Centro Escolar Miguel Negrete).

Autoridades ya laboran en la zona. ¡Tome precauciones! ⚠️👇 pic.twitter.com/2MZAr9eHvr — 24 Horas Puebla. El Diario sin Límites (@24HorasPuebla) June 4, 2026

Trgovine u blizini eksplozije su oštećene, popucala su stakla, a zbog svega vlasti su evakuirale obližnje domove, školu, bolnicu...

Još uvijek nije poznato je li netko stradao u eksploziji. Prema prvim informacijama, kamion je navodno prevozio ilegalno gorivo.