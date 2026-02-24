Obavijesti

NOVI NAPAD

VIDEO Eksplozija u centru Moskve: Policajac poginuo, napadač se raznio uz patrolu!

Piše Ivan Jukić,
Foto: Profimedia

U detonaciji je jedan policajac smrtno stradao, dok su dvojica ozlijeđena i prevezena u bolnicu. Napadač je također poginuo na mjestu događaja

Admiral

Jedan policajac je poginuo, a dvojica su ranjena u snažnoj eksploziji koja je rano jutros odjeknula u središtu Moskve. Prema priopćenju ruskog Ministarstva unutarnjih poslova, napad se dogodio nešto poslije ponoći na trgu kod željezničkog kolodvora Savelovski, jednog od glavnih prometnih čvorišta u sjevernom dijelu grada, prenosi The Guardian.

Prema službenim informacijama, napadač je prišao prometnim policajcima koji su sjedili u patrolnom vozilu te je potom aktivirao eksplozivnu napravu. U detonaciji je jedan policajac smrtno stradao, dok su dvojica ozlijeđena i prevezena u bolnicu. Napadač je također poginuo na mjestu događaja.

Police officer killed in explosion outside train station in Moscow
Foto: Profimedia

Ruska državna novinska agencija Tass izvijestila je da je patrolno vozilo teško oštećeno, no nije se zapalilo. Lokalni mediji objavili su fotografije automobila s razbijenim prozorima u blizini željezničkih tračnica. Područje oko kolodvora odmah je ograđeno, a na mjesto događaja stiglo je više vozila hitne pomoći i policije.

Foto: Društvene mreže

Ministarstvo je u prvim minutama nakon incidenta objavilo da je počinitelj pobjegao, no ubrzo je, nakon pregleda nadzornih kamera i terena, potvrđeno da je njegovo tijelo pronađeno na mjestu eksplozije. Vlasti zasad nisu objavile o kakvoj je vrsti eksploziva riječ niti koji bi mogao biti motiv napada.

Ruski Istražni odbor pokrenuo je kaznenu istragu zbog pokušaja ubojstva službenika za provedbu zakona te zbog nezakonitog posjedovanja eksplozivnih naprava.

Napad dolazi u trenutku pojačanih sigurnosnih napetosti u Rusiji. U prosincu prošle godine dvojica policajaca poginula su u eksploziji na jugu Moskve dok su pokušavali zaustaviti sumnjivu osobu, nedaleko od mjesta gdje je nekoliko dana ranije ubijen ruski general.

Tijekom rata Moskve protiv Ukrajine zabilježen je niz atentata i napada na ruske vojne i sigurnosne dužnosnike unutar zemlje. Ranije ovog mjeseca visoki časnik ruske vojne obavještajne službe ranjen je u pucnjavi za koju su ruske vlasti optužile Kijev. Istraga o jutrošnjoj eksploziji u Moskvi je u tijeku.

OSTALO

