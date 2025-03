VIDEO Eufor poslao vojni konvoj u Banju Luku, a Dodik prijeti: Mi smo vojno privrženi samo Srbiji

Brojni vojni kamioni EUFORA-a ušli su u petak u Banja Luku, piše N1 BiH. Prema njihovim najavama u BiH su poslali dodatnih 400 vojnika, ali se nigdje nije spominjalo da bi oni trebali biti kod Banja Luke.

Naime, situacija u susjedstvu je vrlo uzavrela od 26. veljače kad je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Nakon toga Sud BiH je prije tjedan dana odredio jednomjesečni pritvor Dodiku, premijeru RS-a Radovanu Viškoviću i predsjedniku Narodne skupštine RS-a Nenadu Stevandiću zbog odbijanja da se pojave na saslušanju u Tužiteljstvu BiH, gdje su osumnjičeni za rušenje ustavnog poretka. ​

Međutim, Dodik je rekao kako ne poštuje odluku suda, a više puta je ponovio kako ovakva BiH nema više smisla.

- Jednog dana će se dogoditi da će netko sjesti i reći: raspad BiH je činjenica. I točka. Srpska prati vojnu strategiju Srbije i tako će se i ponašati privržena tom strateškom opredjeljenju - rekao je Dodik.

Inače, EUFOR (European Union Force) je međunarodna vojna misija pod vodstvom Europske unije, čiji je glavni cilj očuvanje mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Misija, poznata kao operacija Althea, pokrenuta je 2004. godine nakon završetka NATO-ove misije SFOR.

Glavni zadatak EUFOR-a je održavanje sigurnosti, pružanje podrške lokalnim vlastima i osiguravanje da se poštuje Daytonski mirovni sporazum. U BiH trenutno ima nekoliko stotina pripadnika EUFOR-a, a broj vojnika može biti povećan ovisno o sigurnosnoj situaciji u zemlji.

Tamošnji ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je za N1 kako EUFOR nema mandat za uhićenje Dodika, Stevandića i Viškovića.

- Mi ne očekujemo da EUFOR uhiti Dodika, to je važna poruka i oni nemaju mandat za to i ne trebaju to raditi - rekao je Konaković.