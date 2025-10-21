VIDEO Evakuirali učenike škole u Vodicama zbog požara u WC-u: 'Sva djeca su na sigurnom'

Učenici Osnovne škole Vodice evakuirani su u utorak ujutro zbog požara u toaletu u utorak popodne, potvrdio je zapovjednik JVP-a Vodice Ivica Begić.

- Imali smo dojavu u 10.59 sati o požaru u Osnovnoj školi Vodice. Odmah smo izašli s navalnim i zapovjednim vozilom i došli na mjesto intervencije. Zatekli smo odgovornu osobu u školi koja nam je objasnila o čemu se radi. Dobijena je kratka informacija i ono što je najvažnije, provedena je evakuacija, sva djeca su zbrinuta i nitko ne nedostaje, odnosno prema popisu svi su evakuirani - kazao je Begić.

Vodice: Zbog požara u WC-u evakuirana škola u Vodicama | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Započeli smo s gašenjem i utvrdili da se radi o požaru u WC-u koji je stvorio mnogo dima, što je otežalo evakuaciju. Požar je nastao najvjerojatnije zbog gorenja plastičnih masa. Brzo smo ga ugasili, a sada je na školi da odluči kada će djeca moći natrag u učionice. Savjetovali smo da se pričeka da se prostor dodatno prozrači. Provedena je evakuacija i sve je prošlo dobro, bez ozlijeđenih osoba - dodao je.