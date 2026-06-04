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VIDEO Evo kako je izgledao posljednji let aviona u kojem su u Istri poginula četiri čovjeka

Piše Bogdan Blotnej,
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VIDEO Evo kako je izgledao posljednji let aviona u kojem su u Istri poginula četiri čovjeka
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Foto: Flightradar24.com

Odmah su alarmirane sve hitne službe. Na teren su izašli vatrogasci, policija, Hitna pomoć... Dolaskom ekipa na mjesto pada zatekli su smrskani manji avion. Bili su svega par kilometara od odredišta

Prema podacima portala FLightradar24, srušeni zrakoplov Beechcraft G36 Bonanza, poletio je u četvrtak iz Austrije za Hrvatsku. S obzirom na lijepo vrijeme, cijeli taj put navodno je prošao bez problema sve dok nije došao do Istre. Umjesto slijetanja na aerodrom, iz još nepoznatog razloga srušio se na području Campanoža, nedaleko od sportskog aerodroma u Medulinu.
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Snimka leta aviona koji se srušio kod Medulina VIDEO
Snimka leta aviona koji se srušio kod Medulina | Video: Flightradar24.com

Odmah su alarmirane sve hitne službe. Na teren su izašli vatrogasci, policija, Hitna pomoć... Dolaskom ekipa na mjesto pada zatekli su smrskani manji avion. U njemu su bila tijela četiri čovjeka. Ozljede su, nažalost, bile prevelike te su preminuli na mjestu. Obdukciju će napraviti po dovršetku očevida.

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